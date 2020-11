Zápisník Jaroslava Bukovského: (Ne)korektní výdělky | E15.cz

Jsou na světě země, kde platí jakás takás daňová morálka. Třeba Česko. Jsou však i země pochybné. Třeba takový daňový ráj v Nizozemsku. A pak jsou země vyloženě sprosté. Třeba Švýcarsko. Tam si firmy ještě do konce roku 2021 mohou snížit daňový základ o úplatky soukromým osobám. To sice padne, zůstane ale možnost odečíst si pokuty zaplacené v zahraničí. Inu, švýcarský ráj má své temné kouty.

S vakcínou proti koronaviru to nebude tak hot, chce se říci po kroku šéfa Pfizeru Alberta Bourly. Ten v den zveřejnění informace o dokončení protilátky prodal většinu svých akcií Pfizeru. Bourlova nákupní cena není známa, pokud by ale nakoupil během březnového krachu burz, což není pro jeho znalé oko insidera nereálné, měl by nyní bonus bezmála půldruhého milionu dolarů.

Hned vzápětí se objevily zprávy, že úspěch vakcíny bude vyžadovat nemalé investice do očkovací logistiky. Jaké podmínky účinnosti vakcíny se objeví zítra? Bourla neriskoval.