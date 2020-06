Zápisník Jiřího Liebreicha: Šnuptychl na chřipečku | E15.cz

Lehká chřipečka, slýcháme často. Sebezvaní felčaři a ranhojiči mají o síle všudypřítomného prevítu koronaviru jasno. Žít v minulosti, vykládali by o oheň dštících dracích na konci plochého světa a o potřebě uvrhovat zrůdné čarodějnice do všeničících plamenů. Méně může být někdy více, důvěryhodnost zasluhují vědci, kteří začínají své proslovy slovem „nevím“. Vše za „nevím“ pak může mít - přinejmenším v těchto dnech - hodnotu. A jistě vyšší než šnuptychl na chřipečku.

Byť je chřipkařů víc než mýtů v hlavách protičarodějnického odboje, vsaďte se, že třeba v takových aerolinkách nepracuje ani jeden. Tam realitu znají. Letadla se sice postupně vracejí do vzduchu, v chřtánu stohlavé saně pandemie ale zahučí nejeden dopravce. Dost možná i ten český. A to by bylo co říct, kdyby saň sežrala i napůl čínského dráčka.

Na boji aerolinek o přežití vydělají v krátkodobém horizontu náruživí cestovatelé. Málokdy vyjdou letenky například do Řecka či Portugalska tak lacino jako nyní. Dlouhodobě se však čeká spíše zdražování. Tak leťte, ať vám taky „neseberou křídla“.