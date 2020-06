Cestovní kanceláře obnovují prodej zájezdů, čekají propad tržeb | E15.cz

Cestovní kanceláře zahajují prodej letních zájezdů nanovo. Činí tak v reakci na rozhodnutí české vlády, která uvolnila bezpečnostní opatření pro cesty do většiny zemí Evropy. Očekávají, že mohou utržit zhruba třetinu z loňských prodejů.

Například CK Blue Style nabízí klientům zájezdy od července v Řecku a Bulharsku, tedy v zemích, které nevyžadují otestování na koronavirus. Postupně by mohly přibýt další destinace, například Tunisko.

„Ceny se oproti původní nabídce buď nezměnily, nebo klesly až o patnáct procent,“ tvrdí obchodní ředitelka firmy Lenka Pátek. Prodeje podle ní mohou převýšit třetinu těch loňských.

„Hotely potřebují klienty a my musíme nabízet produkt odpovídající ceně. Jednání o cenách vedou k tomu, že sezona nebude výdělečná pro nikoho,“ řekla. Dříve prodané letní zájezdy CK nezrušila, klienti buď mohou čekat, zda se zájezd uskuteční, nebo přijmout voucher. Takových klientů má firma asi sto tisíc.

Konkurenční kanceláře Exim, Fischer nebo Alexandria už dříve naopak všechny zájezdy do konce srpna zrušily. V příštích dnech představí novou aktualizovanou nabídku, která se má opírat o Řecko, Bulharsko nebo Chorvatsko. „Nabídneme všechny země, kam je možné cestovat bez omezení,“ říká mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. „Minulé roky poptávka rostla a hoteliéři zdražovali, letos to bude spíše naopak,“ dodává.

Exim tours očekává, že se dostane nanejvýš na třetinu loňských tržeb. „Aktuálně se budeme nejvíce věnovat Řecku, Bulharsku a následně ostatním destinacím, kam půjde cestovat bez omezení, tedy bez testů a karantény,“ podotýká mluvčí Eximu Petr Kostka.

„V Řecku, Bulharsku a Chorvatsku mají cestovky nasmlouvanou nanejvýš polovinu loňských hotelových kapacit. Destinací číslo jedna bylo a bude dál Chorvatsko, následovat bude Slovensko a Řecko,“ uvádí místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Lze podle něj očekávat, že většina kanceláří nabídne pojištění proti možné nákaze koronavirem, které se pohybuje v řádu desítek až stovek korun. Například Blue Style nabídne toto pojištění v ceně zájezdu.

Poptávku po dovolené však brzdí řada omezení. Změnou projde například stravování. „Z bufetových stolů bude hostům jídlo nabírat personál, bude nutné dodržování odstupů, například lehátka u bazénu – budou-li bazény otevřené – by měla mít dvoumetrové rozestupy, omezené budou určitě i animační programy,“ přibližuje mluvčí Alexandrie Petr Šatný. Mýtem jsou prý naopak obyvatelné skleněné boxy na plážích.

Vysoký nárůst poptávky zaznamenala po vládním uvolnění cestování také cestovní agentura Invia. „Oproti minulému týdnu vzrostla poptávka o osmdesát procent, zájem je především o Řecko,“ uvedla mluvčí firmy Andrea Řezníčková.

Provoz postupně obnovuje pro tuzemské prodejce zájezdů klíčový letecký dopravce Smartwings, například od července začne létat do Řecka. Kromě Prahy chce létat také z regionálních letišť v Brně a Ostravě.

„Kapacita, kterou bychom mohli reálně letos naplnit, se pohybuje mezi čtyřicet až padesáti procenty,“ řekla mluvčí dopravce Vladimíra Dufková. „Nepředpokládáme masivní zlevňování letenek. Ceny budou obdobné jako loni,“ dodala. Cestující budou muset mít nasazenou po celou dobu letu roušku.

Pokud by Smartwings do některých destinací nelétaly, část cestovek by se mohla dohodnout s Ryanairem. „Dlouhodobě takhle řešíme například Jordánsko,“ dodal Papež.