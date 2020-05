Zápisník Marka Schwarzmanna: Cyklotrápení | E15.cz

Zkoušeli jste v poslední době sehnat kolo? Já ano, a připomíná to dost obtížné puzzle. Nejprve si, samozřejmě, člověk musí ujasnit to nejdůležitější: barvu. Pak typ. A protože cross, jak mi řekl jeden prodavač, „je už jen pro dědky“, tak by to tedy měl být horák.