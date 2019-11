Zápisník Marka Schwarzmanna: Levičácká přirážka | E15.cz

Evropští novináři měli možnost pořádně si prohlédnout nový mobil typu „véčko“ od Motoroly, který v posledních dnech tak zdařile víří mediální vody techwebů. Znovuoživení legendárního modelu Razr, který v nové verzi disponuje flexibilním displejem, je dobrou zprávou pro nadšence, kteří se před patnácti lety do elegantní „žiletky“ zamilovali. Kaňkou na celém sdělení je však evropská cenovka, která místo 1500 dolarů hlásá 1599 eur, tedy asi 41 tisíc korun. To je skoro na nákupní výlet do USA.