Zápisník Martina Čabana: Hole a mosty | E15.cz

„Nemohu si stěžovat, bylo to příjemné,“ děl šéf Senátu. Prezidentská hůl se zapsala do politických dějin, už když s ní Zeman dirigoval nedemisi Bohuslava Sobotky. Snad by si české prezidentství posledních let zasloužilo vlídnější symbol.

Agentura Median zveřejnila data o struktuře voličů. Kdyby volili jen lidé nad 65 let, vyhraje volby ANO s 45 procenty hlasů. Druzí budou komunisté se 14 procenty. Kdyby volili jen mladí do 24 let, vyhrají Piráti (33,6 procenta), s odstupem druhá bude TOP 09 (14,2). A po nás, co stojíme mezi nimi, se chce, abychom hledali a stavěli mezigenerační mosty. Úmorná práce, fakt.

E-shop, který bude nabízet všechny tři druhy elektronických dálničních známek, vyjde na 400 milionů. Bez tendru. Kdybych se líp učil, mohl jsem být vývojářem. Nebo ministrem dopravy.