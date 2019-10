Zápisník Michala Noska: Perný pátek | E15.cz

V Praze se v posledních týdnech rozmohly nejrůznější agroveselice. Jen namátkou jde třeba o Dožínky na Letné či Slamák fest v botanické zahradě. Jako by byl venkov pojízdným cirkusem pro zhýčkané měšťáky. Kdo chce zažít venkov, tak kde jinde než mimo metropoli? Pokud jde o Dožínky na Letné, v jejím okolí se to farmami, natož velkostatky, zrovna nehemží. Co to tedy v Praze dožali? Snad nedostanou obdobné nápady ještě obyvatelé venkova. Festival Zažít město na poli a v lese by pro ně přitom mohl být lákavou výzvou.