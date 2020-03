Zápisník Michala Šenka: Relativita dálky | E15.cz

Slava Polunin je ruský klaun – filosof, který v těchto dnech vystupuje v Praze. Jeho motto a poselství pro všechny, které chce svým klaunstvím bavit, ale zároveň nutit k přemýšlení, je: nedělejte nic s nikým, koho nemáte chuť obejmout. Současnou ruskou kulturu vůbec neradno podceňovat. Denis Širjajev teď baví a zároveň edukuje skrze upravená kolorovaná videa stará třeba i více než sto let. K vidění jsou na nich unikátní záběry z New Yorku nebo Paříže z dob, kdy báby našich dědků, byly ještě dětmi. Objímání se nebo cesty do Paříže se nyní nedoporučují, takže třeba pro pauzu na svačinu při práci z domova, kterou teď svým zaměstnancům nařizuje stále více firem, jako když najdete.

Ještě vzdáleněji než Paříž je Tahiti. Ostrov Francouzské Polynésie se stane dějištěm surfařské soutěže při olympijských hrách 2024, které jinak hostí právě Paříž. Půjde o zajímavý rekord. Téměř 15 tisíc kilometrů mezi Paříží a tichomořským ostrovem překoná asi o 150 kilometrů vzdálenost mezi australským Melbourne a švédským Stockholmem. Při olympiádě v roce 1956 v Melbourne se soutěž v jezdectví konala ve Stockholmu. Koně, kteří byli pro olympijský turnaj potřeba, by totiž museli podle tehdejších zemědělských zákonů zůstat před olympiádou po vstupu na australskou půdu v půlroční karanténě.