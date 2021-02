Haló, tady premiér - zápisník Nguyen Thuong Ly | E15.cz

Premiér Babiš se rád chlubí, jak často si volá s představiteli Izraele. Tento týden se prý radil, jak zvládnout tvrdý lockdown. Příště by se mohl zeptat, jak zařídit očkování. A až bude Česko na pokraji rozkladu, snad by mohl požádat o radu, jak řídit stát jako stát nebo jak to vzdát.