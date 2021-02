Vláda požádá o delší nouzový stav, chystá další opatření | E15.cz

Senátoři mají přitom ještě ve středu jednat o pandemickém zákonu, který měl od příštího pondělí nahradit nouzový stav a který dává vládě pravomoci omezovat život v zemi. Rozšíření nemoci COVID-19 a jejích mutací je však podle Babiše alarmující. V úterý laboratoře odhalily 15 672 nových případů nákazy. Je to šesté nejhorší denní číslo od začátku pandemie na českém území.

„Pandemický zákon nám nedává možnost přijmout opatření, která v současnosti potřebujeme,“ řekl. Odpoledne budou ministři jednat s opozicí, zaměstnavateli i odboráři či Národní ekonomickou radou vlády.

O konkrétních opatřeních vláda rozhodne také až večer, premiér naznačil, že se země bude vracet k opatřením z loňského března. „Je třeba to udělat, jinak by nastala v nemocnicích totální katastrofa. Takovou situaci jsme tu ještě neměli,“ uvedl.

Loni na jaře byly zavřené úplně všechny školy, což bylo opatření, které ministři diskutovali i ve středu ráno. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) fungování škol hájí. „Dlouhodobě upozorňuji na to, že školy nesou náklady brzdění epidemie víc, než je nutné. Budu rád, když konečně i další členové vlády pochopí, že školy se mají zavírat jako poslední. Není možné nezavést povinné testování a nošení ochranných pomůcek ve firmách a omezovat zase a znovu pouze školy,“ řekl Plaga.

Už nyní je jasné, že se studenti do škol začátkem března nevrátí, podle Babiše to není možné. Žádné jiné datum návratu neuvedl. Od příštího týdne se do lavic měli vrátit maturanti a deváťáci. Podmínkou byla ovšem distribuce antigenních testů, která vázne.

Před rokem také vláda zavřela hranice z obou stran. Městský soud v Praze ovšem posléze rozhodl o tom, že vláda nemá právo zakázat lidem vyjet za hranice země. Omezení příjezdu cizinců platí i dnes.

Babiš také zmínil inspiraci Izraelem, kde byl například omezen pohyb lidí jen na několik stovek metrů kolem bydliště. Spekuluje se také o omezení cestování mezi regiony.

V úvahu přichází také omezení fungování továren, k čemuž vláda ještě nikdy nepřistoupila. Zvažují se další opatření na pracovištích, jako je důrazné doporučování home office či zavedení povinných respirátorů v kancelářích či povinné testování.

Vláda večer navíc rozhodne o příspěvku státu na samotestování ve firmách. Babiš naznačil, že by příspěvek mohl být ve výši 60 korun až na čtyři testy měsíčně. Masivní testování ve výrobních podnicích je nutné i podle opozičních politiků.

Zatím není jasné, zda poslanci vládnímu návrhu vyhoví. Dříve koalici ANO a ČSSD vždy pomáhali komunisté, ti však naposledy odmítli a vláda tak odešla s nepořízenou. Nakonec před necelými dvěma týdny nouzový stav kabinet přece jenom vyhlásil, a to na žádost hejtmanů. Těm vláda přislíbila, že přijme pandemický zákon a umožní vrátit část studentů do škol.

„Pro nás je zásadní, jaká opatření chce vláda udělat a jaký má plán, aby dostala situaci pod kontrolu. Budeme se zajímat, zda pro ta opatření opravdu potřebuje nouzový stav,“ řekl pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík s tím, že pokud nouzový stav bude opravdu třeba, jsou připraveni Piráti o jeho podpoře diskutovat. Podle Pirátů je nutné především řešit situaci ve výrobních podnicích, kde se nemoc často před hygienou tutlá, a zvýšit kompenzace lidem, kteří musí do karantény a nemohou tak do práce.

Podobně mluví i zástupci dalších opozičních stran. Lidovecký poslanec Marek Výborný například varuje, že se Česko může za 14 dní ocitnout v neřešitelné situaci. Zatím ale neví, zda podpoří nouzový stav, chce si počkat na odpolední schůzku s ministry, aby zjistil, zda jej pro navrhovaná opatření vláda opravdu potřebuje.