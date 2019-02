Zápisník Nguyen Thuong Ly: Sportu zdar | E15.cz

Podle poslance a bývalého hokejového brankáře Milana Hniličky potřebujeme „srdcaře, kteří nám přivedou děti zpátky ke sportu“. Jinde zůstalo u metafor. Podle lídryně ANO do eurovoleb Dity Charanzové se úspěch „neměří podle propoceného trika, ale podle vstřelených gólů“. Další straník doplnil, že u voleb nezbývá než fotbalovou terminologií „jít štěstíčku naproti“. Sérii projevů na sněmu pak moderátor a ministr Richard Brabec ukončil slovy „Hoši, děkujem“. Debakl se zřejmě nečeká.

Jen zhruba třetina lidí ví, že se letos konají volby do Evropského parlamentu. Ukázal to průzkum agentury Kantar. Pouze 29 procent Čechů pak dokázalo vyjmenovat alespoň jednoho současného europoslance. Voliči zmínili například Pavla Teličku, Jana Zahradila, Jiřího Pospíšila nebo Věru Jourovou, která ani není europoslankyní. V kampani asi nebude pro kandidující europoslance tak důležité ukázat, co prosazují, ale že vůbec existují.