Za koalici STAN a TOP 09 bude kandidovat i Kateřina Jacques. Lídrem potvrzen Pospíšil | E15.cz

Koaliční partneři potvrdili, že lídrem kandidátky bude europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09), dvojkou bude jeho kolega z Evropského parlamentu Stanislav Polčák (STAN). Na kandidátce je následuje na třetím místě europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09).

„Naší ambicí je udržet minimálně naše mandáty. TOP 09 a STAN mají spolu čtyři europoslance, chceme obhájit tyto posty a případně přidat další. Za úspěch budu považovat, jestli dosáhneme 12 až 15 procent," řekl Pospíšil. „Kampaň povedeme regionálně," dodal Polčák s tím, že koalice chce využít široké podpory regionálních uskupení.

Ekologická hnutí zastupují Petr Štěpánek (SZ) na pátém místě kandidátky a v první desítce zastupuje LES manželka bývalého ministra životního prostředí Martina Bursíka Kateřina Jacques Bursíková.

Koalice se chce podle Pospíšila zaměřit na bezpečnost v Evropě a na rozvoj vnitřního trhu. kandidáti se chtějí vymezit proti vládnímu hnutí ANO i proti opoziční ODS. V případě zvolení budou všichni europoslanci STAN a TOP 09 působit ve stejné frakci. Do volební kampaně dají obě strany po pěti milionech korun, dohromady tedy přijde na deset milionů.

Zástupci Starostů a TOP 09 uvažují o tom, že by koaliční spolupráci přenesli o do dalších voleb. „Dohoda obsahuje klauzuli o tom, že pokud bude tento projekt úspěšný, pak povedeme diskuzi o možném pokračování i do krajských voleb. To je dobrá zpráva vzhledem k roztříštěnosti české politické scény," řekl Pospíšil.