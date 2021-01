Zápisník Nguyen Thuong Ly: Zatracená data | E15.cz

Jeden by snad dokázal pochopit, že chyby jako zpožděná očkovací strategie, takřka neexistující vakcinační centra a nedostatek vakcín se napravují pomalu. Proč se ale šéf rezortu Jan Blatný nepoučil od svých předchůdců, kteří tajením dat podkopávali důvěru ve vlastní opatření, je záhadou.

Volební kampaň před sněmovními volbami bude zřejmě nejdelší v historii. Kvůli brzkému vyhlášení termínu voleb musejí mít strany od úterý transparentní účty. Dohledový úřad, který má účty kontrolovat, se ale rozpadá. Spory mezi členy instituce a jejím nekompetentním předsedou vyústily v to, že předseda jednostraně omezil pravomoci vlastních úředníků. To se tak stává, když do čela úřadu dosadíte člověka jako do "trafiky". A ještě ho učiníte neodvolatelným. Politika jako lusk.