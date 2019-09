Zápisník Ondřeje Součka: Bezcenné koloběžky | E15.cz

Ruský kněz Alexander Gorjačev má o své ovečky očividně upřímnou starost. Na takzvaný Den střízlivosti, který připadá na 11. září, každoročně nasedá do malého letadla, z něhož svým spoluobčanům žehná a prostřednictvím svěcené vody se je snaží zbavit alkoholismu. Letos na to vynaložil 70 litrů svěcené vody. Pokud by měl Gorjačev misionářské ambice, Česko by se asi nebránilo. Jak říkají zemědělci, každý litr dobrý, není-li z naší studny.