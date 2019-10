Zápisník Ondřeje Součka: Index samohonky | E15.cz

Už teď je ovšem zřejmé, že to asijští broučci s invazí nebudou mít jednoduché, od 50. let totiž v Česku řádí imperialistická americká mandelinka bramborová. A to je mnohem vyšší váha.

Část ruských ekonomů se nechce smířit s dosud nedokonalými modely tamních ekonomických prognóz. Nově proto hodlají ekonomické cykly předvídat podle toho, jak Rusové v rámci úspor přecházejí z kolkovaných lihovin na ilegální po domácku vyráběné pálenky, takzvané samohonky.

Vědecký tým Alexeje Zubce z moskevské státní univerzity věří, že index samohonky vládě může poskytnout další dílek do skládačky při zkoumání ekonomické výkonnosti země. Nyní prý podle Zubce produkce domácích pálenek již delší dobu klesá, což znamená, že se mají lidé dobře. Jak je ten politický marketing jednoduchý.