Zápisník Ondřeje Součka: Milionář altruista | E15.cz

Zdá se, že investoři podobně altruisticky podporují i tvůrce kryptoměny bitcoin, byť nevědomky. Podle agentury Bloomberg totiž poslední renesance digitální měny zastírá fakt, že ji k platbám prakticky nikdo nevyužívá. Prostřednictvím bitcoinu se platí stále pouze 1,3 procenta všech transakcí v obchodech – tedy stejně jako přede dvěma lety.

Český občan by se brzy mohl dočkat nové nadílky voličských práv. Předseda KSČM Vojtěch Filip navrhuje, že by si kromě politiků mohl zvolit i novináře. Zdá se, že občanská společnost podle něho konečně dospěla natolik, aby tuto velkou zodpovědnost unesla. Otázkou však zůstává, jak by se regulovala předvolební kampaň. Novináři, kteří by obhajovali své funkční období, by totiž byli v nebývalém střetu zájmů.