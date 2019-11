Zápisník Ondřeje Součka: Študákova čistá duše | E15.cz

Tesla se chystá představit údajně převratný elektrický pick-up. Firmě, která několikrát utekla hrobníkovi z lopaty, se navíc daří i na burze. Nenechte se ale zmást – snaha Elona Muska o co nejrychlejší růst firmy zapříčiní, že akcie Tesly se ještě několikrát údolím smrti určitě proženou.

Jeho nesporná genialita však první ovoce už přinesla. Nikdo nemůže zpochybnit, že to byl právě on, komu se povedlo spustit největší změny v autoprůmyslu za několik posledních dekád.

Právě z Muska by si měli vzít příklad klimatičtí stávkaři, kteří chtějí přejít na bezemisní zdroje za každou cenu. Zcela jistě to totiž budou vizionáři typu Muska, jichž nápady pomohou zmírnit klimatické dopady průmyslu. Naopak to nebude nový „environmentálně spravedlivý“ režim, po kterém část protestujících volá. Titíž studenti přitom chtějí odstranit kapitalismus i kvůli nastolení „spravedlivějšího“ sociálního systému. Občanská společnost je fajn, ale všeho s mírou, bratři studenti.