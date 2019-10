Zápisník Pavla Otta: Bez skrupulí | E15.cz

Po dlouhé debatě pražských i vládních politiků o tom, zda má Praha vypovědět smlouvu s Pekingem, dorazila blesková reakce Číny. České hlavní město přišlo o sesterské partnerství. Jaké to bude mít dopady, není úplně jasné. Že před pražskou zoologickou zahradou nebudeme stát frontu na pandu, ale víme už dlouho. Zatímco v demokracii se diskutuje, v zemi vedené komunisty to jde jako po drátkách. Prostě žádná žvanírna, řekl by šéf ANO Andrej Babiš.