Zápisník Petra Peška: Dobré a špatné zprávy | E15.cz

Ministryně práce i nepráce Jana Maláčová se ráda chlubí, co se jí podařilo. Tedy kde se zase ukrojilo z eráru ve prospěch skupin, kde by se daly vylouhovat zbytky voličů ČSSD. Pondělní nedohoda o dalším růstu minimální mzdy je světlou výjimkou. Nikoliv proto, že by si lidé s nejnižšími příjmy nezasloužili víc, ale vzhledem k tomu, jak by další skokový růst rozkolísal systém mezd i sociálních dávek. Ale holt, po nás Venezuela.