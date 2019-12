Zápisník Petry Jansové: Nekonečné bitvy | E15.cz

Největší čínská skládka u města Si-an má rozlohu stovky fotbalových hřišť. Proti předpokladům je o pětadvacet let dříve zcela zaplněna odpadky do výšky 150 metrů. Číňané se činí a patří mezi největší producenty odpadků, jen předloni to bylo 215 milionů tun. Lidské nakládání s odpadky odnesla i velryba u pobřeží skotského ostrova Harris, která měla v žaludku metrák odpadu. Většinou lana, sítě, plastové tašky a kelímky.