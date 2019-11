Nelegální odpad se valí do Česka | E15.cz

Celníci letos odhalili již 48 nelegálních přeprav odpadků. Za celý loňský rok to bylo jen 19 případů. Vyplývá to ze statistik Generálního ředitelství cel. Do Česka směřuje smetí hlavně ze západní a jižní Evropy. Za přívalem stojí mimo jiné zákaz dovozu plastových odpadů do asijských zemí.