„Místo cesty na safari radši zachraňujte slony.“ Z odpovědného cestování se stává byznys | E15.cz

Po odchodu z manažerské pozice ve finančnictví se Kamila Paličková pustila do dobrodružství, které má pomoci organizacích na ochranu zvířat. Její příběh cesty z korporátu k odpovědnému cestování mimo jiné ilustruje vzestup zájmu o alternativní formy turismu. Paličková rozhodně není ve svém oboru jediná.

„Nabízím lidem namísto safari autentický zážitek a možnost stát se součástí personálu rezervací. Jde o udržitelnou formu cestovaní, která má podle mého velkou budoucnost. Buď můžete jezdit pořád na stejné místo, nebo něco skutečného zažít a ještě při tom pomoct,“ láká Paličková. V minulosti pracovala na několika manažerských pozicích ve společnosti ING, zájem o problematiku společenské odpovědnosti firem a také láska k zvířatům ji ale přivedly k nápadu založit specifickou cestovní agenturu.

Ta místo klasických pobytových zájezdů nabízí dobrovolnickou práci v organizacích zabývajících se ochranou zvířat ohrožených vyhynutím. V nabídce je třeba pobyt v gepardním centrum v Jihoafrické republice, zájemci ale musejí počítat s tím, že společensky odpovědné aktivity něco stojí. Týden s gepardy tak vyjde na 16 tisíc korun - v ceně není započítána letenka.

„Cestovka“ nemá podle své majitelky nabízet „povrchní zážitky z focení se s nadrogovaným lvem“, ale zvýšit povědomí o ochraně zvířat a přispět k uvědomění, že problémy živočišné říše jsou otázkami etického rozměru.

Paličková odkazuje se na studii Světového fondu na ochranu přírody (WWF) podle které lidé vyhubili od 70. let minulého století kolem 60 procent savců, ptáků, ryb a plazů a také 83 procent všech divokých zvířat. Podle poslední zprávy OSN je téměř milion poddruhů v ohrožení vyhynutí v následujících letech.

Organizacím, s nimiž Paličková spolupracuje, plyne 80 až 90 procent financí, a k tomu fyzická pomoc. Pro někoho peníze znamenají možnost rozvoje, pro další jsou potřeba k běžnému fungování.

“Ekoturismus se snaží tato negativa omezit respektive dát cestování další smysl. Za mě jde navíc jednoznačně o win-win model pro všechny strany. Organizace dostane peníze a pomocnou sílu, vy zážitky a informace, které navíc můžete po návratu šířit dál,” upozorňuje Paličková.

Podobně zaměřené agentury fungují už ve Velké Británii, Izraeli a Spojených státech. Takzvaná šetrná turistika je celosvětově na vzestupu. Mezi největší a největší servery prodávající dovolenou, který splňuje kritéria trvale udržitelného cestovního ruchu, patří britský Responsibletravel.com.

„Safari je oblíbenou aktivitou celé řady turistů. Málokdo si ale uvědomuje, že za tím velmi často stojí vykořisťování a kruté zacházení,“ píše se na serveru.

Lidé, kteří za ním stojí, se mimo jiné snaží upozornit i na další neduhy masového cestování. Ať už jde o nadužívání letecké dopravy, zoologické zahrady nebo cestoánbí na zaoceánských lodích.

K zasádám šetrné turistiky patří například i ubytování ve venkovských chalupách, které nijak nezatěžuje přírodu a na rozdíl od rekreačních středisek nemění atmosféru okolí. Lidé, kteří se do přírody vypraví, by si vždy měli po sobě odnést odpadky, využívat prostředků hromadné dopravy a nakupovat by měli nikoli ve velkých supermarketech, ale využívat nabídku u malých obchodníků.