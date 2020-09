Zápisník Petry Jansové: Není nad černý humor | E15.cz

Díkybohu ještě žádného majitele gastro provozu nenapadlo to stejné co podnikatelku v Severním Yorkshiru. Do jejího podniku nesmí vstoupit jedinec mladší 25 let. Podobně učinil z mládeže obětního beránka už v červenci její kolega v Sheffieldu. Upřímně, rodinný oběd oželím, jen ať nám ty děti zůstanu ve školách alespoň ještě měsíc.

Distanční výuku jsme si vychutnali dosyta už na jaře a opravdu nebylo o co stát. Těžko říct, kdo je v téhle kauze obětním beránkem. Potomek, rodič nebo učitel? No nic. Hlavu vzhůru. Ještě pořád zbývá typické české „šaškování“. Takže je-li vám ouvej, stačí zabrousit na sociální sítě. Černý humor je přeci nejlepší lék.