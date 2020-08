Řada učitelů je mizerných, část dětem ubližuje a šikanuje je, říká zakladatel SCIO Šteffl | E15.cz

Epidemie koronaviru nasvítila rozdíly mezi školami, ukázala mizerné školy i učitele, říká zakladatel společnosti SCIO Ondřej Šteffl. Problém je ale i v rodinách, většina z nich totiž chce, aby škola děti „srovnala do latě“. A ty to tak dělají. Situaci nutně nevyřeší zvyšování platů, někteří učitelé totiž berou víc, než by si zasloužili.