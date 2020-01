Zápisník Petry Jansové: Pracuješ, tak zaplať | E15.cz

Oblíbená kavárna v ukrajinském Charkově zvolila svérázný způsob, jak zabránit lidem u kávy pracovat. Každý, kdo si na stůl vytáhne počítač, zaplatí. Vedení podniku chce předejít tomu, aby se z něj stalo coworkingové centrum. Podle ohlasů na sociálních sítích tam mají problém i návštěvníci, kteří koukají do mobilu. Možná chce kavárna jen vydělat, ale každopádně jde o skvělý počin. Víc takových míst, kde vás donutí místo sledování displejů dívat se lidem do očí.

V Česku šly v tomto ohledu asi nejdál školy. Valná většina z nich zakazuje používání smartphonů kromě vyučování už i o přestávkách. Vyřeší ale tento zákaz problém kyberšikany, nebo ho jen posune na dobu po škole?

Tuzemské školství by každopádně potřebovalo víc projektů, jako je ten v Berlíně, kde se děti v překližkovém městě učí, jaké to je být starostou, majitelem obchodu nebo zdravotní sestrou. Cílem organizace, která ho provozuje, je v praxi předvést, jaké to je, když nemáte na nájem a nemovitosti slouží primárně k vydělávání peněz.