Zápisník Štěpána Brunera: Kolorit Pugetova zálivu | E15.cz

Proces opětovné certifikace letadla by tak mohl být završen v příštích měsících. Pozdě. Poptávka po nových letadlech se během dlouhých měsíců odstávky prakticky vypařila.

Asi z dlouhé chvíle se v Boeingu zároveň zabývají radikální myšlenkou. Firma, jejíž bytí je už více než sto let pevně spjaté s Pugetovým zálivem, uvažuje o tom, že by se z okolí města Seattlu zcela odstěhovala. Boeing má pocit, že vláda státu Washington si jej málo váží a poskytuje mu málo podpory. Na jihu Kalifornie by prý bylo lépe. Jak ale upozorňují někteří komentátoři, podobné výhrůžky Boeingu jsou stejně časté jako zimní deště ve státu Washington.