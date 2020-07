Zápisník Štěpána Brunera: Letecký šlendrián | E15.cz

Boeing a americký regulátor FAA zahájily testovací lety v rámci procesu recertifikace Boeingu 737 MAX. Očekává se, že pokud vše půjde podle plánu, vrátí se první letadla do provozu ke konci tohoto roku. Lze ale ještě vůbec podobným předpokladům věřit, když Boeing postupně sliboval, že stroje budou létat nejprve do konce jara, potom do konce léta a nakonec do konce roku 2019? Šlendrián!