Zápisník Štěpána Brunera: Proti větru | E15.cz

Jak zachránit Jihočeské letiště České Budějovice, o které zatím nemá zájem žádná aerolinka? Vyražte na konferenci o cestovním ruchu, řekli si jeho představitelé. Není ale konference jako konference. Po účasti zástupců vzdušného přístavu na akci Pestré Kameny - Bunte Steine se zájem o lety do Českých Budějovic jistě ani nehne.

Web Boeingu se oděl do černé. Firma si tím připomíná oběti tragédie letu 610 společnosti Lion Air, který se před rokem zřítil do moře. Gesto je namístě. Teď je také načase, aby Boeing přiznal, jak to s nezvládnutým vývojem letadla bylo doopravdy.