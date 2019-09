Zápisník Štěpána Brunera: Třikrát Thomas Cook | E15.cz

Co je pro jednoho problém, může být pro jiného výhra. Krach skupiny Thomas Cook znamená, že nabídka leasingových společností se záhy rozšíří o tři desítky použitých letadel. Řada aerolinek po celém světě přitom po vynuceném odstavení Boeingů 737 MAX dennodenně řeší, jak a čím dostanou své pasažéry do cíle. Po volných strojích, snad s výjimkou těch nejstarších, by se mělo na trhu jen zaprášit. Na své si jistě přijdou i lakovny a další úpravci, to až bude stroje třeba obléci do „šatů“ nového provozovatele.

Supi již jistě krouží i kolem samotných aerolinek. Nejlákavější sousto je také z ptačí říše – zisková německá dcera Thomase Cooka Condor. Měl-li bych si tipnout, tak manažeři jisté letecké společnosti s jeřábem v erbu – opět ptáci – již žhaví telefony.