Zápisník Štěpána Brunera: Všudypřítomné sucho | E15.cz

Britským premiérem se podle očekávání stal Boris Johnson. Bezskrupulózní politik, který v minulosti opakovaně dokázal, že je věrný jen Borisovi. A zároveň člověk, který si dal za cíl dotáhnout rozchod s Evropskou unií do konce, ať to stojí, co to stojí. Nejednomu evropskému politikovi asi vyschlo v ústech. Všem je totiž jasné, že pravděpodobnost brexitu bez dohody, který poškodí všechny zúčastněné, právě vzrostla.