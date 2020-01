Zápisník Vladana Gallistla: Rychle a pomalu | E15.cz

Zdůvodnění zní, že musejí vyprodat staré zásoby pohonných hmot, které byly dražší. Tento osvědčený postup využívají i bankovní domy, když místo ceny ropy na trzích stačí dosadit cenu peněz na trhu. Výsledek je však stejný: banky rychle zdražují hypotéky, když se pohnou ceny sazeb, ale se zlevňováním je to už výrazně horší. Asi mají ještě v zásobě drahé úvěry.

Vláda si nemůže dovolit zrušit superhrubou mzdu kvůli výpadku příjmů ve výši 25 miliard korun, tvrdí šéf ČSSD Jan Hamáček. Ano, jde o šéfa strany, která koncept superhrubé mzdy při jeho zavedení před jedenácti lety ostře kritizovala. A celkem oprávněně, protože superhrubá mzda zavedla dvojí zdanění. Došlo totiž ke zdanění zdravotního a sociálního pojištění, což jsou samy o sobě daně. Zrušení superhrubé mzdy by tuto „daňovou prasárnu“ odstranilo. To by se však ČSSD musela v uplácení voličů uskromnit.