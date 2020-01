Superhrubá mzda 2021 | E15.cz

Ministryně financí Alena Schillerová se nechala slyšet, že během ledna navrhne vládní koalici zrušení konceptu superhrubé mzdy od roku 2021. Sazba daně by měla být 19 procent, avšak bude konec dvojího zdanění v podobě výpočtu daně ze základu, který zahrnuje i zdravotní a sociální pojištění, de facto zdravotní a sociální daň.

Tip: Jak se vypočítá čistá mzda v roce 2020? Spočítá vám ji naše mzdová kalkulačka >

V důsledku tak každý zaměstnanec najde na své výplatní pásce o nějakou tu stovku navíc (v čistém), viz grafika ministerstva financí:

Díky navrhovanému daňovému balíčku 2019 a zrušení superhrubé mzdy zůstane v peněženkách občanů o 15 mld. Kč ročně navíc, zpřehlední se daně a reálně placená daň z příjmů klesne ze současných 20,1% na 19%. pic.twitter.com/08KavbKwwf — Ministerstvo financí (@MinFinCZ) February 7, 2018

Andrej Babiš nedávno v debatě s Petrem Fialou na ČT prohlásil, že koncept superhrubé mzdy byl největším podvodem na voliče, nelze se proto divit, že k jejímu zrušení pravděpodobně dojde v roce, ve kterém se mají konat řádné volby do poslanecké sněmovny. Dle údajů ČSÚ je v Česku zhruba 4 miliony zaměstnanců, tito si více či méně polepší.

Máte-li průměrnou mzdu, přineslo by vám zrušení výpočtu daně z příjmů ze superhrubé mzdy zhruba 380 korun měsíčně. Ty byste ušetřili na dani, jelikož nyní reálně platíte 20,1 procenta. Nově by to bylo jen 19 procent.

Polepší si všichni zaměstnanci, samozřejmě s hrubou mzdou 100 tisíc korun to bude veselejší, než s hrubou mzdou 15 tisíc korun.

Vše ale bude samozřejmě záležet na domluvě vládních stran. V rámci daňového balíčku má být dále navržen stravenkový paušál pro zaměstnance a daňový paušál pro živnostníky.