Zápisník Vladana Gallistla: Vytoužená inflace | E15.cz

Britská libra se propadla na dvouleté minimum vůči americkému dolaru na kurz 1,21 dolaru za jednu libru. Britskou měnu srážejí dolů hráči, kteří spekulují na odchod Británie z Evropské unie bez dohody. Důvodem je, že britským premiérem se stal Boris Johnson, který je zastáncem tvrdého brexitu. V případě odchodu bez dohody by ovšem mohl Johnson dokázat to, co se nepovedlo britské centrální bance. A to rozproudit inflaci kvůli masivnímu oslabení libry.

Americký prezident Donald Trump se ostře pustil do Číny, kterou varoval před tím, aby čekala na uzavření obchodní dohody do konce jeho prezidentského mandátu. V případě, že by byl opět zvolen hlavou Spojených států, bude podle něj výsledek jednání daleko horší. Jde o další doklad toho, že obchodní vyjednávání budou ostrá. Výsledkem snadno může být narušení světového obchodu a růst cen, po němž touží centrální bankéři.