Podcast Botník: Star Wars, videohry, rap. Vliv zábavního průmyslu na svět tenisek je obrovský | e15.cz

Podcast botník je edukační série o fenoménu sneakers, který vzniká ve spolupráci streetwear obchodu Footshop a ekonomického magazínu E15. Každým dílem provází trojice moderátorů Nikita Poljakov, Vojta Kubík a Jan Nosek, kterou tentokrát svým insiderským pohledem obohatil dlouholetý člen týmu nákupčích Footshopu a autor několika úspěšných teniskových spoluprací Peter Kováč.

Poslechněte si celý podcast Botník:

Tématem šesté epizody je vliv zábavního průmyslu na svět tenisek. Star Wars, The Last Dance, Squid Game, to všechno jsou tituly, které v posledních letech hýbají cenami, nabídkami i složením těch nejlepších botníků. Je toho ale mnohem víc, což už teď můžete zjistit v rámci poslechu celé epizody na Spotify nebo Apple Podcasts.

Nechybí ani klasická rubrika kultovní siluety, kde jsme se blíž podívali na spolupráci Vans a Fear of God a těšit se můžete také na rozhovor Footshop Quick Questions, kam přijal pozvání rapper a producent IDEA.

Nakonec nezapomeňte poslouchat soutěžní otázku. Tentokrát hrajeme o voucher v hodnotě pět tisíc korun na nákup na Footshopu.

V příští epizodě se budeme bavit o budoucnosti nakupování.