Plánovaná investice ČEZu do společnosti Rolls-Royce SMR otevírá reálnou možnost, že Česko bude jedním z prvních států v kontinentální Evropě s malým modulárním reaktorem (SMR). V nejnovější epizodě podcastu Business Club o tom mluví novinář a odborník na energetiku e15 Ondřej Souček.

Důvodem pro výběr Rolls-Royce byla podle Součka technologická blízkost, která usnadní licencování a využití technologie SMR v Česku. „Rolls-Royce nabízí tlakovodní reaktory, což je technologie, se kterou máme v Česku zkušenost a potřebné know-how,“ vysvětluje.

Česko plánuje první modulární reaktory v lokalitách Temelín a později v bývalých uhelných oblastech, jako jsou Tušimice nebo Dětmarovice. „Ambice je dosáhnout výkonu 3 GW, ale přesný počet SMR bude záviset na tom, kolik velkých bloků se podaří postavit,“ uzavírá Souček.

Frontu na modulární reaktory ale nestojí pouze státy a energetické firmy. Vážný zájem mají i technologičtí giganti Google, Amazon a Microsoft, kteří vnímají modulární reaktory jako ekologické řešení pro napájení svých datových center. Podle Součka může vstup těchto firem zásadně zvýšit dynamiku na trhu s SMR, urychlit vývoj a zavedení reaktorů do praxe. To by mohlo mít ve výsledku vliv i na české plány.

Kdy budou v Česku stát modulární reaktory? V čem spočívají jejich výhody oproti klasickým blokům? A jaké plány mají se SMR ostatní evropské státy? To vše se dozvíte v podcastu Business Club.