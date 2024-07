Ve středu vláda oznámila vítěze tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tímto vítězem se stala korejská firma KHNP. O tom, zda se jedná o překvapivý výsledek a proč se nakonec stát a ČEZ rozhodly pro korejského uchazeče, přišel do podcastu Business Club mluvit novinář a redakční odborník e15 na energetiku Ondřej Souček.

Ten hned v úvodu přiznává, že neočekával rozhodnutí tak brzy. „Překvapilo mě, že k tomu došlo už tento týden. Očekával jsem, že se to bude odkládat,“ uvedl Souček. Veřejným tajemstvím podle něj bylo, že Korejci nabídli nižší cenu než jejich francouzští konkurenti z EdF. Navíc KHNP poskytlo jednoznačnější garance a vyšší sankce v případě nedodržení termínů, což bylo pro Česko klíčové.

Kromě ceny a garancí hrálo roli také zapojení českého průmyslu. Korejci přislíbili významné subdodávky pro turbínový ostrov plzeňské Doosan Škoda Power. I další firmy jako je Škoda JS nebo Sigma Group získaly slib, že se budou na projektu podílet.

Co ale zůstává stále mírně nejasné, jsou ceny. Jednak je to cena technologie (tzv. overnight price), která se má nicméně pohybovat kolem 200 miliard korun. Dalším významným faktorem budou náklady na financování, které by mohly podle některých odhadů celkovou cenu vyšroubovat zhruba na dvojnásobek.

V neposlední řadě bude důležitá cena vyrobené elektřiny. Ta by podle vlády měla být pod 90 eury za megawatthodinu, což odpovídá současným tržním cenám. Nicméně do budoucna bude klíčové, jak se bude vyvíjet energetický trh a technologie.

Krátce po vyhlášení tendru se ozval i jeho neúspěšný účastník, kterým je americký Westinghouse. Společnost, která byla z českého tendru vyloučena už v prvním kole, kvůli nesplnění podmínek, je totiž s KHNP ve sporu týkajícím se duševního vlastnictví některých technologií. A Westinghouse tvrdí, že Korejci nemohou exportovat technologie, protože vychází z amerického designu.

Může spor ohrozit dukovanský tendr? Jak velké překvapení je vítězství Korejců? A je cena 90 eur za megawatthodinu reálná? To vše se dozvíte v další epizodě podcastu Business Club.