Čtyři nové jaderné bloky jsou utopie, říká bývalý šéf ČEZ | e15.cz

ČEZ minulý týden přijal finální nabídky od všech tří dodavatelů, kteří se účastní tendru na dostavbu Dukovanské elektrárny: kanadsko-americké firmy Westinghouse, korejské KHNP a francouzské EDF. Vláda má zároveň v plánu postavit v Dukovanech ještě další blok a další dva v Temelíně. Vše do roku 2041.

Jaká kritéria budou u výběru dodavatele nejdůležitější? Jak se bude na největší domácí zakázce v novodobé historii podílet český průmysl? Kolik bude stát elektřina vyrobená v nových reaktorech a jak to má být s financováním dohromady skoro dvou biliónového jaderného projektu? Nejen na to hledá odpovědi dnešní epizoda, do které přijal pozvání bývalý ředitel ČEZ a bývalý státní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl.