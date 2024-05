Dočasná náhrada. Tak by se dala podle redaktora e15 a odborníka na energetiku Ondřeje Součka ve zkratce popsat budoucnost zemního plynu v české energetice. To, že plyn má ve střednědobém horizontu z velké části nahradit uhlí a zároveň sloužit jako vyrovnávací mezičlánek mezi obnovitelnou a jadernou energií se ví už nějakou dobu. V současnosti nicméně plynové elektrárny představují nerentabilní byznys a stát tak chystá jejich podporu formou aukčního systému. Jak to bude fungovat? A stihnou se plynovky postavit dřív, než zavřou uhelné elektrárny? Na to odpovídá nová a poslední epizoda speciální energetické série podcastu Business Club.