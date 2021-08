Airbnb je nekalá konkurence, chceme rovné tržní prostředí, říká radní Kordová Marvanová | E15.cz

Městský soud v Praze přišel se zásadním rozsudkem - Airbnb je ubytovací služba a podnikání a příjmy z něj by se měly danit. Co to znamená pro pronajímatele? A jaká je budoucnost sdílené ekonomiky ve městech? O tom se v dalším díle E15 Castu bavil Nikita Poljakov s pražskou radní pro bydlení Hanou Kordovou Marvanovou.