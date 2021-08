Díky nám se za katedru staví i lidé z byznysu, říká Jana Fryzelková ze Začni učit! | E15.cz

Chtěli byste si od byznysu odpočinout za katedrou? Pomoci by vám mohla nově se rozjíždějící platforma Začni učit, která se ve spolupráci s Česko.Digital snaží k učitelství dostat lidi z praxe. Jak by to mohlo pomoct českému školství? A tuzemskému byznysu? A co všechno musíte na cestě k profesi učitele zvládnout? O tom se v dalším díle E15 Castu Nikita Poljakov bavil s Janou Fryzelkovou, spoluzakladatelkou platformy Začni učit.