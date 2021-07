Hlavním poškozeným po volbách bude byznys, říká analytik České spořitelny Michal Skořepa | E15.cz

Čeští politici by rádi danili majetek a to je špatná zpráva pro byznys. Jaké jsou alternativy? A co čeká tuto zemi z makroekonomického hlediska v příštích letech? O tom se Nikita Poljakov v dalším díle E15 Castu bavil s Michalem Skořepou, makroekonomickým analytikem České spořitelny.