Kryptoburzy vám mohou zablokovat peněženku i kvůli hraní her, říká bezpečnostní expert Vidmanov | e15.cz

I když jednou ze základních myšlenek kryptoměn je nezávislost na centrálních vládách, může si o tom většina jejich uživatelů nechat jen zdát. Krádeže, obavy z praní špinavých peněz a nově například i sankce proti ruským občanům vedou ke snahám vlád mít přinejmenším přehled o tom, co se s kryptoměnami děje. Do podcastu KryptoSpace tak tentokrát přišel Vasilij Vidmanov z projektů AML Bot a PureFI. Bavíme se o tom, jak vlády, burzy i decentralizované finance kontrolují, kdo peníze kam posílá. I jak je možné na blockchainu dodržovat sankce.

Přepis úvodní části podcastu:

S tím, že by protokoly na blockchainu nějak víc kontrolovaly identitu uživatelů, jsme se setkali poprvé loni, když Spojené státy daly na sankční seznam kryptoměnovou platformu Tornado Cash, a to hned vedle států jako Rusko či Severní Korea. Co to znamenalo pro trh?

Znamenalo to to, že se nyní všichni bojí sankcí. A byl to pro řadu lidí šok v tom, že státy mají vliv nejen na centralizované burzy, ale i na ty decentralizované aplikace.

Překvapila vás reakce protokolů jako Uniswap a další, které najednou začaly uživatele třídit?

Abych byl upřímný, tak jsme to čekali. Za většinou těchto protokolů na blockchainu totiž stojí nějaká reálná společnost, tak jako za Uniswapem je Uniswap labs. A tyto společnosti se bojí, že za nimi také někdo přijde. A tak jsou radši proaktivní v tom, aby neporušovaly sankce.

Zaznamenali vy jste například případ toho, kdy někomu kvůli tomu zamrzly peníze?

My máme v rámci AML Bot službu, které říkáme investigations. Někdy za námi chodí klienti, kteří mají zamrzlé peníze na burze. To je asi deset procent případů, zbylých 90 procent případů za námi chodí, když jim někdo jejich krypto ukradne.

A jednou za námi přišel pán, který měl v rámci decentralizovaných financí několik milionů dolarů. A ten měl problém, že nemohl svoje ethery směnit na burzách jako 1inch nebo Uniswap. Že byl zablokovaný. A poprosil nás, ať zjistíme, proč tomu tak je.

Zajímavé je, že si myslel, že je to proto, že mu přišlo 0,1 etheru z Tornado Cashe, který je na sankčním seznamu. Nám ale vyšlo, že to tvoří strašně malé procento toho jeho majetku. A nakonec nám vyšlo, že byl zablokovaný, protože používal hru Axie Infinity.

Ale to byla dlouho nejoblíbenější hra na blockchainu. To bude zablokovaný každý, kdo ji používal?

Ne. Ale když si různé protokoly analyzují peněženky, tak hry hodnotí jako gambling. A tento uživatel měl s Axie transakce za 1000 nebo 3000 etherů (až 4,8 milionu dolarů – pozn. red.). To ho posunulo do skupiny peněženek s vysokým rizikem a protokoly ho zablokovaly.

Co klasické burzy. Přitvrdily kvůli americkým sankcím svoje fungování?

Svým způsobem ano. Ale svoji roli hraje i to, že se pod sankce dostal nejen Tornado Cash, ale také třeba Garantex, což je velká burza v Rusku. Dnes prakticky platí to, že pokud jste ruský občan nebo ruský rezident, tak jste automaticky rizikový zákazník.

A pokud například v Rusku směníte kryptoměny, tak na vás automaticky dopadají sankce. Jednoduše stačí, aby na vaší peněžence byly kryptoměny, které mají vztah ke Garantexu, a je hotovo. Je to všechno strašně propojené.

Pokud takové krypto pak pošlete na regulovanou burzu nebo vám ho tam pošle někdo jiný, dostanete od nich e-mail, že máte zablokovaný účet se všemi vašimi prostředky. A pokud ho chcete odblokovat, musíte kontaktovat OFAC (americký Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv, kontroluje americké sankce – pozn. red.). To jsme také řešili.

