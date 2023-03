Lightning zlevní a zrychlí platby bitcoinem | e15.cz

Nejznámější kryptoměna bitcoin má menší praktický problém. Pro někoho sice může fungovat jako alternativní uchovatel hodnoty a hodí se i k přesunu větších obnosů peněz, nicméně k drobnějším transakcím je mnohdy prakticky nepoužitelný. Jakmile bitcoinem platí příliš lidí naráz, stojí transakční poplatky víc než to pivo, které se svým bitcoinem pokoušíte koupit. Posledních několik let tak nad bitcoinem vzniká druhá vrstva s názvem Lightning Network. Ta má za cíl platby nejen zrychlit, ale hlavně významně zlevnit. Do podcastu KryptoSpace tak přišel Michal Novák, autor knihy Lightning Network: Platby budoucnosti .

Přepis úvodní části podcastu:

Jaký problém bitcoinu má Lightning Network vyřešit?

Podle mě ten problém je, že se bitcoin prezentuje jako nestátní decentralizované peníze. A jedna z funkcí peněz je prostředek směny. Na to ale bitcoin není technicky úplně vhodný, protože transakce jsou na něm relativně pomalé, nový blok vychází plus minus každých deset minut. Takže třeba není vhodný na to, abych si s ním koupil u stánku pivo nebo něco takového.

Když je navíc nějaký bull-run (tedy když prudce roste cena) nebo když vzroste zájem o transakce, tak mohou vzrůst významně i poplatky. Třeba na 20 až 30 korun. To není nic hrozného, když si kupujete nový telefon. Ale platit třicet korun, když si kupujete kafe, už nedává moc smysl.

Třeba během mánie v roce 2017 mohlo stát poslání bitcoinu i pět nebo sedm dolarů.

Ano, takové extrémy se najdou, třeba během toho bull-runu v roce 2017. Ta čísla, která jsem předtím zmiňoval, byla z roku 2021.

Kolik je bitcoin schopný zvládnout vlastně transakcí za vteřinu?

Ono se říká, že to je nějakých sedm transakcí za vteřinu. Lidé si pak představují, že bitcoin každou vteřinu udělá těch sedm transakcí. Princip fungování je ale takový, že každých deset minut se vytvoří blok, kde jsou nějaké dva až čtyři tisíce transakcí. Takže ta propustnost není dostatečná na to, aby se s tím běžně platilo v obchodech.

Když si vezmeme, že bych měl rozdělit 4000 transakcí mezi celou světovou populaci, která by teoreticky využívala bitcoin, tak je to titěrné množství. Existují odhady, kolik musí globální platební síť zvládat transakcí za vteřinu?

Firmy jako Visa či Mastercard zvládají tisíce nebo nižší desítky tisíc transakcí za vteřinu. To znamená, že pokud budeme mít platební systém, který bude zvládat třeba 50 tisíc transakcí za vteřinu, tak by se s tím vlastně daly vypořádat nejspíš všechny transakce po celém světě. A s tímhle má pomoci právě Lightning Network.

To je druhá vrstva na bitcoinu. Co jsou to vůbec druhé vrstvy?

Druhé vrstvy jsou takové nadstavby nad bitcoinem, které řeší jeho nedostatky. Tento nedostatek nemusí být jen negativum, bitcoin je oproti jiným kryptoměnám postavený tak, že jeho základní vrstva je extrémně jednoduchá a extrémně bezpečná. A všechny ty pokročilejší věci, to znamená problém škálovatelnosti, problém nějakých smart kontraktů atd., budeme řešit ve vrstvách nad tím. Vše má své pro a proti, ale je to vlastně o tom, že když se nám něco rozbije na té vrstvě nad tím, tak by to nemělo mít vliv na základní vrstvu.

Co je to tedy lightning a kdy se o něm začalo uvažovat?

Já možná začnu tím, kdy se o něm začalo uvažovat. Hledal jsem k tomu informace, ještě když jsem psal svou knihu. A Hal Finney, což je první člověk, který se připojil k Satoshimu Nakamotovi do bitcoinové sítě, si o nějaké nadstavbě psal právě se Satoshim už v roce 2008. To znamená dokonce ještě před spuštěním bitcoinu. Samotný lightning pak ale začal fungovat mnohem později, první transakce proběhly až po roce 2017.

Můžete nám tedy jednoduše popsat, co to je a jak funguje?

Představte si, že jdete do hospody a dáte si tam pár piv nebo jdete na oběd. A hospodský vám přinese lístek a dělá na něm čárky, kolik brambůrek jste si dali atd. Kdybyste totiž měli platit za každé pivo a za každý řízek zvlášť, tak toho hospodského otravujete a je to zdlouhavé. A vše zaplatíte, až když jdete domů. Idea lightningu je podobná. Tam nemáme lístek, ale namísto toho máme něco, čemu se říká platební kanál. Takže kdybychom například my dva spolu prováděli transakci, otevřeme si ho mezi sebou, dáme na něj třeba 500 korun a ty si mezi sebou budeme posílat. Jednou budu mít já 400 a vy 100, podruhé to bude půl na půl a tak dále. V rámci takového kanálu může vzniknout neomezený počet transakcí a na síti přitom platíte vlastně jen za jeho otevření.

