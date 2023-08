Mladý podnikatel těží bitcoiny v Paraguayi a založil i akademii v Karibiku | e15.cz

Následovalo období, kdy s kamarády z Piešťan rozjeli firmu Octago na stavbu workoutových hřišť. Sám už v ní nepůsobí, ale společnost už udělala téměř pět stovek projektů za téměř 150 milionů korun. A to hned ve čtyřech zemích v Evropě.

Dnes ale Dušan žije hlavně bitcoinem, ke kterému přišel v roce 2017. „Bitcoin mě úplně pohltil, ta myšlenka svobody a oddělení peněz. Vedlo to k tomu, že firmu jsem dal bokem a začal jsem se bitcoinu věnovat naplno,“ říká v podcastu KryptoSpace.

Postupem se z něj stal „bitcoin educator“, přednášel, nahrával videa, dělá podcast a pomáhal klientům.

Pak za ním ale přišel před dvěma lety kamarád s tím, že má jeho tchyně menší bioplynovou elektrárnu. A jestli u ní nechtějí zkusit těžit. Tady jen dodám, že levná elektřina je jedním ze základních předpokladů pro výdělečnou těžbu.

„Udělali jsme si čísla a dávalo to smysl. Bitcoin v té době stál asi 35 tisíc dolarů, obtížnost těžby (tzv. difficulty) byla asi třetinová oproti dnešku… skvělé časy,“ vzpomíná Matuška. V té době už měl vícero klientů, se kterými dříve spolupracoval a kteří se ho ptali na možnou těžbu.

Nyní je obepsal a během pár týdnů zaplnil celý kontejner se 180 těžícími stroji. Celkově o spotřebě 0,5 megawatty. Jejich firma nabízela tzv. hosting, tedy že si bere určité procento ze zisku těžařů. Vedle toho měla ale i vlastní stroje.

Přišla ale válka na Ukrajině a energetická krize, po které začaly extrémně růst ceny elektřiny. A do toho začaly padat ceny bitcoinu.

Následovala kratší štace v Česku, nakonec ale ale finalizovali přesun celé operace do Paraguaye. Tam nyní mají kontejnery se vzduchem chlazenými stroji (cca 2 MW) a nyní zapájí nové, velmi efektivní vodou chlazené stroje (cca 3 MW). A podařilo se jim zajistit velmi levnou elektřinu z vodní elektrárny na přehradě Itaipu.

Tím ale Matuška nekončí. Další kamarád ho pozval na návštěvu Rotánu, karibského ostrova patřícímu pod Honduras, kde mimo jiné vznikla i menší česká komunita. A shodou okolností tam v té době probíhala konference ohledně vzniku svobodné ekonomické zóny Prospera.

Slovo dalo slovo a Matuška tam rozjel bitcoinovou akademii. „Byla to vlastně náhoda. Ale o něčem takovém už jsme nějakou dobu uvažovali,“ vzpomíná. Pomohlo tomu i to, že v Prospeře, která si užívá speciálního statusu, lze bitcoinem platit jako oficiální měnou.

„Chceme z Roatánu udělat hlavní bitcoinový ostrov v Karibiku,“ říká. „V podstatě máme vícero typů workshopů a akademií. V první řadě se na Roataně snažíme k bitcoinu přivést tamní firmy. Už jich ho přijímá na padesát. My jim pomáháme vzdělávat zaměstnance a poskytujeme zabezpečení a tak podobně."

A druhá část je edukace samotných lidí. Mají například program, který byl vyvinutý v El Salvadoru a jmenuje se Bitcoin Diploma. „Je to 10týdenní program primárně pro školy a děti,“ říká. „Právě nyní nám běží další turnus pro 30 dětí z jedné školy. Je to 10x 90 minut. Probíráme vše od historie peněz přes to, jak peníze fungují až po biticoin a podobně,“

Pokud vás zajímá, jak to funguje ve svobodné zóně na Roataně a jak se tam žije nebo jaké podmínky pro těžbu mají v Paraguayi, poslechněte si celý podcast KryptoSpace.