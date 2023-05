Bitcoin silně kolísá, Praha vyhodila milion za NFTs, Coinbase žaluje regulátora | e15.cz

Dobrý den, vítejte u shrnutí toho nejdůležitějšího, co se ve světě bitcoinu a etheru v posledních sedmi dnech událo.

Jako vždy začneme trhy a byla to tedy jízda. Jen podotýkám, že podcast jsme nahrávali v pondělí po obědě, a jelikož ceny skáčou nahoru dolů, může být v úterý všechno úplně jinak.

Celková čísla nevypadají tak divoce. Market cap všech kryptoměn za týden klesl o necelá dvě procenta na jeden bilion a 209 miliard dolarů.

Bitcoin pak přidal asi 1,6 procenta, když stojí zhruba 28 000 dolarů. Pohled na týdenní graf ale ukazuje pořádné zuby. Třeba ve středu v podvečer „jen tak“ ztratil během hodiny šest procent a propadl se z téměř 30 tisíc na 28 tisíc dolarů. A 800 dolarů odepsal i přes noc z neděle na pondělí.

Ether je na tom o něco hůř, za týden odepsal necelé procento a prodává se za zhruba 1830 dolarů za kus. Před středečním sešupem ale stál i 1960 dolarů.

Loseři a vítězové budou asi v úterý vypadat zase úplně jinak, ale pojďme na ně. Jasným vítězem je nový a úplně zbytečný meme-coin PEPE, který se probojoval vůbec poprvé do TOP 100 kryptoměn. Za týden si připsal přes 300 procent a jen od neděle přes 150 procent. Fuj.

Já si ho pro zábavu přidal do sledovaných mincí a není den, kdy by neudělal pohyb o desítky procent nahoru či dolů. Každopádně meme-coin mánie se projevuje i na celkových číslech. Minulý týden obchodovalo na decentralizovaných burzách přes 72 tisíc unikátních traderů. To je podle dat od The Block nejvíce od konce roku 2021.

A teď k loserům. Těch je pomálu, většinou jde o poklesy v jednotkách procent. Jediným výrazným propadlíkem je v TOP100 token směnárny PancakeSwap, který kvůli zprávám o snížení odměn ve společnosti ztratil téměř 22 procent.

Coinbase žaluje burzovní dozor SEC

A začneme něčím, co ukazuje změnu přístupu a lidi z oboru to mírně řečeno potěšilo. Největší americká burza Coinbase si totiž řekla, že už toho měla dost. A minulý týden zažalovala americkou komisi pro cenné papíry a dožaduje se jasných pravidel pro obor digitálních aktiv.

Burza po federálním soudci požaduje, aby donutil SEC odpovědět na petici Coinbase, kterou zaslala na komisi loni v červenci. V té se ptala na to, jestli je, nebo není možné, a popřípadě jak vztáhnout existující pravidla pro obchodování s cennými papíry na aktiva digitální.

Petice zde >>>

Gary Gensler, šéf komise, ale petici tři čtvrtě roku naprosto ignoroval. A namísto toho rozjel tvrdou politiku udělování pokut a podávání žalob. Něco jako předžalobní výzvu, tzv. Wells Notice, pak minulý měsíc dostala právě i Coinbase.

To, že se SEC snaží vytvářet regulatorní pravidla pomocí pokut a dalšího nátlaku, se nelíbí burze ani některým politikům. Také jsme si minulý týden říkali, jak Genslera grilovali v Kongresu. Když se ale pustil do Coinbase, ukousli si v SEC možná trochu moc velké sousto. Burza je v USA největší, a navíc je kótovaná na newyorské burze. Firma už rozjela kampaň, ve které vyzývá lidi z oboru i běžné uživatele, aby se obrátili na své zvolené zástupce a dali jim vědět, že otázka kryptoměn se může stát i volebním tématem.

Kampaň se jmenuje „Stand With Crypto“ a můžete si k ní pořídit i speciální eneftéčko s modrým štítem. A lidé pak mohou svoji podporu kampaně vyjádřit vložením emotikonu štítu do svého Twitter profilu.

Krypto v českém Senátu

Ale teď pojďme na chvíli domů. Protože to, že jsou to jejich voliči, kdo používá krypto, využívají i české firmy. Zaznělo to jak ve studii, kterou si Česká kryptoměnová asociace nechala zpracovat ohledně přínosu kryptobyznysu pro českou ekonomiku, a pak znovu minulý týden na půdě Senátu, kde asociace spolu s think-tankem e-Stat pořádaly krypto konferenci.

Tam bylo na jedné straně vidět, že ani pozvaní politici (až snad na jednu výjimku) prakticky vůbec netuší, co to kryptoměny reálně jsou. Na druhou stranu je dobré vidět, že se něco takového děje, že implementace evropské regulace MICA do tuzemských pravidel bude stěžejní a že by krypto mohlo být aspoň malinkým tématem.

Takže opatrný palec nahoru a uvidíme, co se u nás v příštích letech vytvoří.

Z(a)tracená čísla: Kryptoinvestoři už nakupují

Video se připravuje ... Z(a)tracená čísla: Binární alarm spustil. Kryptoinvestoři už zase skáčou přes kaluže a nakupují sporťáky • VIDEO Videohub

Binance vycouvala z koupě Voyageru

Kdo by to byl řekl, ale žaloby a napadání ze strany amerických regulátorů opravdu mají dopady na americké kryptofirmy, a hlavně na jejich uživatele. Minule jsme si říkali o tom, že v USA končí tamní burza Bittrex a odchodem do zahraničí hrozí i již zmiňovaná jednička na trhu Coinbase; ta už si navíc pořídila licenci na Bahamách.

Nyní to schytají věřitelé zkrachovalé brokerské platformy Voyager. Binance US totiž vycouvala z dealu, ve kterém měla převzít její aktiva i uživatele. Ke zrušení obchodu navíc došlo těsně poté, co ho po měsíci bojů schválil tamní insolvenční soud. U něj se ho snažili zablokovat newyorská prokurátorka, americká Komise pro cenné papír SEC i americké ministerstvo spravedlnosti.

Binance měla koupit nejen aktiva firmy, ale měla zkrachovalému vehiklu poslat ještě prémii ve výši nižších desítek milionů dolarů výměnou za to, že s kryptoměnami získá uživatele Voyageru. Voyager na Twitteru nyní oznámil, že aktiva v hodnotě asi 1,3 miliardy dolarů napřímo pošle svým uživatelům.

Když už ke zrušení podobných obchodů dojde, jejich odůvodnění bývají poměrně vágní. Binance nyní uvedla, že k ukončení dealu došlo kvůli cituji „nepřátelskému regulatornímu prostředí“.

Kromě útoků SEC a Bidenovy administrativy tím má asi na mysli i žalobu od dalšího hráče, Komise pro obchodování s komoditami CFTC. Ta Binance obviňuje z toho, že skrytě cílila na americké zákazníky a tím porušila pravidla komoditního trhu a že obsluhovala i účty, o kterých věděla, že patří teroristům či organizovanému zločinu.

Objevily se také spekulace, že odchod od už prakticky schváleného dealu mohl být součástí vyjednávání o vyrovnání právě se CFTC, které by se určitě nelíbilo, že Binance takto posílí na americkém trhu.

Na jeden takový tweet od uživatele Hsaka zakladatel Binance CZ odpověděl emotikonem s panáčkem krčícím rameny. Tak si to přeberte sami.

Visa a Google koketují s kryptem

A teď dvě zajímavé novinky ze světa mimo krypto. První se bude týkat společnosti Visa. Ta se chce ve větším zaměřit na platby stablecoiny. Pro ty, kteří je stále ještě neznají, jsou to kryptoměny pevně vázané k nějakému dalšímu aktivu, nejčastěji v poměru 1 : 1 k americkému dolaru.

Šéf kryptočásti Visy Cuy Sheffield na Twitteru napsal, že cílem firmy je rozjet širší adopci blockchainových technologií a plateb stablecoiny u širší veřejnosti. O to se Visa pokusila už před třemi lety, kdy ve spolupráci se společností Circle umožnila platby stablecoinem USDC držitelům některých kreditních karet.

Co přesně nás nyní čeká, není ještě jasné. Každopádně firma už rozjela nábor nových lidí, hlavně seniorních softwarových inženýrů. A mimo jiné hledá lidi specificky se znalostí standardu ERC-4337, tedy ty, kteří umějí account abstraction. O té jsme se bavili nedávno s deep-dive do Etherea s Mariem Havlem.

Další firmou, která se pouští do oblasti krypta, je Google. Ten oznámil partnerství s blockchainem Polygon a zároveň rozšiřuje svůj akcelerátor pro projekty z oblasti web3. Součástí dohody je mimo jiné i hostování „nodů“ zajišťujících běh Polygonu.

Zajímavé je sledovat, že Google na to jde primárně přes technologii a poskytování infrastruktury. A že například Meta svůj web3 program utlumuje, a to včetně zrušení eneftéček na Facebooku a Instagramu. Jen připomenu, že nedávno se velmi pozitivně o NFTs a web3 vyjadřoval i nový šéf Youtube.

Praha vyhodila milion za NFT

A bizár na konec bude tentokrát z českých luhů a hájů. Osobně nic proti eneftéčkům nemám, ale jestli by se od nich měl držet někdo hodně daleko, jsou to státní instituce, státem ovládané firmy a podobně. Protože investice do tohoto hypu, na kterém se velice jednoduše pálí velké peníze, si mohou dovolit možná tak firmy jako Škoda Auto, ale ne městské úřady.

No každopádně se do NFTs pustila pražská městská organizace Prague City Tourism. Ta vydala s pomocí studia The Future Bakery NFT kolekci Bohemian Muse.

Praha vydala kolekci NFTs Bohemian Muse Autor: Prague City Tourism

Víceméně se jedná o 1357 jpegů s obrázkem dívky s nepříliš širokou škálou variací, a tedy unikátních rysů. Dívka je pak umístěna na různě barevném pozadí s obrysy Prahy.

No. Akce za téměř milion korun neměla prakticky žádnou kampaň a tak se asi není co divit, že se múz moc neprodalo.

Jak poukázal CzechCrunch, celkem našlo kupce jen devět NFT, a to pouze během pár dní po únorovém spuštění kolekce. Od té doby nic. A jelikož jedna stojí asi 130 dolarů, utržil tak projekt za milion krásných 23 tisíc korun.

Chápu, že na velkých úřadech stoji milion asi i jen příprava výběrového řízení na dodávku toaleťáku. Ale když už se do toho někdo jako Prague City Tourism pouští a dá milion za nepříliš úchvatné jpegy, tak to aspoň mohli zkusit udělat pořádně, a hlavně to pořádně zpropagovat.