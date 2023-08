Týden v kryptu: Bitcoin stagnuje, Rollbit vyskočil o tisíce procent | e15.cz

Jako vždy začneme trhy.

A jak je to letos v létě zvykem, byla to zase celkem nuda. Medvědí trh je tu v plné síle a všude vládne srpnová apatie.

Market cap všech kryptoměn je jeden bilion a 220 miliard dolarů, což je růst o necelé procento. Jinak za poslední dva měsíce se až na jednu krátkou výjimku pohybujeme stále mezi 1,2 a 1,24 bilionu.

Jednička na trhu bitcoin mírně posílil, jeho hodnota za poslední týden vzrostla o 1,2 procenta na 29 380 dolarů.

Dvojka ether posílil o procento a stojí 1850 dolarů.

Mezi altcoiny bylo o něco víc zábavy.

Nejvíc vyrostl token směnárny a kasina v jednom Rollbit Coin. Ti začali své uživatele uplácet tokeny, co to jen jde, a na Twitteru je shilluje každý influencer, který může. Radši bez komentáře. Ale mánie se pořádně rozjela. Za poslední týden připočetli 62,5 procenta, za 30 dní 152,7 procenta a year-to-year 12 626,3 procenta.

Vítězem číslo dva je se 46 procenty Thorchain a na místě číslo tři starý známý žabák PEPE s růstem o 21,2 procenta.

Loserem týdne je pak z TOP 100 XDC Network, kde proběhla po dlouhém růstu korekce o 17,6 procenta, opakovaně za sebou ztrácí i GMX, tentokrát 14,1 procenta, a 14 procent pak odepsal blockchain Kaspa.

Dnes nezačneme ničím jiným než novým stablecoinem od společnosti PayPal. Technologický gigant na blockchainu Etherea rozjel svůj PYUSD.

Jak na Twitteru nezapomněl zmínit známý investor Aleš Vávra, jedná se nejen o první velkou fintechovou firmu, která něco takového udělala, jedná se o první takovou firmu, která je navíc plně regulovaná, a ještě k tomu plně auditovaná.

PayPal už v kryptu jede téměř tři roky. Svým zákazníkům umožňuje nakupovat a držet různé kryptoměny už od listopadu 2020.

Vlastní stablecoin je ale úplně jiná liga. Takové zprávy by v době bull marketu zbouraly trhy.

Vydávání tokenu bude mít na starost známá společnost Paxos a postupně bude nabízen americkým klientům PayPalu. Ti budou PYUSD moci nejen posílat, ale budou s ním moci i normálně platit anebo ho směňovat za jiné kryptoměny.

Tady je ale zase namístě nadšení trošinku zchladit. Jedná se samozřejmě o naprosto centralizované řešení, které má ve svém kódu pár nepěkných vychytávek. Pokud máte PYUSD například ve své peněžence a něčím se PayPalu znelíbíte, může firma pozastavit převody anebo zmrazit jednotlivé adresy. No a následně tokeny na těchto adresách zničit.

Takže to tak máte tisícovku dolarů a najednou ji nemáte. Přesně to v krytpu přece chceme.

The new Paypal USD stablecoin has an "assetProtection" role which can wipe your balance in two transactions (first `freeze`, then `wipeFrozenAddress`)



In smart contract security we call this a "centralisation attack vector" pic.twitter.com/RsmqvsnKvi