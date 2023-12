Týden v kryptu: Bitcoin za rok vyskočil o 150 procent | e15.cz

Jako vždy začneme trhy – a tentokrát je to tedy jízda. Bitcoin i další kryptoměny se totiž utrhly ze řetězu. Kryptoměny sice připsaly za týden „jen“ pět procent, když jejich souhrnná hodnota vyskočila na 1,63 bilionu dolarů, nejznámější mince ale rostly výrazně víc.

Bitcoin si za týden připsal 12,2 procenta a atakuje hranici 42 tisíc dolarů za kus. Jen připomenu, že hranici 30 tisíc překročil koncem listopadu.

Stíhá ho i dvojka na trhu ether. Ten si připsal 10,7 procenta a stojí 2270 dolarů za kus.

Vítězů týdne je celá řada. Tři mince z TOP100 vzrostly více než na dvojnásobek a další tři o více než polovinu.

Nejvíce si připsal Terra Luna Classic, pohrobek stejnojmenného zkrachovalého projektu, a to rovnou 121 procenta. Projekt Ordi přidal 114 procenta a IOTA 103 procenta.

Loserů je pomálu. O 5,8 procenta klesl token LEO, o 5,4 herní Illuvium a o 3,3 procenta Bitget Token.

Michael Saylor opět nakupoval

Asi hodně se teď směje Michael Saylor, známý bitcoinový optimista. Ten minulý týden oznámil, že jeho společnost Microstrategy opět nakupovala. Za 593,3 milionu dolarů získala 16 130 bitcoinů.

Minulý týden se mu ještě někteří smáli, že průměrná cena nákupu 36 785 dolarů za kus byla příliš vysoká. Teď mu asi tiše závidí.

On ale Sayler nakupuje pořád, ať bitcoin stojí, co stojí. Každopádně aktuálně nyní drží už 174 530 bitcoinů a jejich celková průměrná nákupní cena činila 30 252 dolarů za minci.

Při ceně 42 tisíc je tak Microstrategy v zisku 2,05 miliardy dolarů. Někdy prostě platí: „If you want to play this game, you have to play big.“

Raiffeisenbank káže víno a pije vodku

Raiffeisenbank není mezi lidmi z krypta oblíbená. Blokuje platby na kryptoburzy nejen svým zákazníkům, ale její rakouská matka dokonce omezuje i služby některých dalších bank, které ji využívaly pro mezinárodní platby. Do toho to (zaslouženě) schytává zleva zprava za svoje stále velmi rozsáhlé působení na ruském trhu.

Není se asi pak čemu divit, že mezi lidmi z oboru nevzbudilo po tom všem příliš velké nadšení, když se ukázalo, že sama obchodování s kryptoměnami nabídne svým zákazníkům. Bude to ve spolupráci s burzou BitPanda a zatím v testovacím provozu jen pro klienty z Vídně, psali jsme i na e15. Tady už to trochu zavání potlačováním konkurence.

Ronaldo čelí podivné žalobě

Někdy člověk žaloby od podvedených zákazníků všem těm influencerům prostě přeje. Ex-sportovci, boxeři, rappeři a další na svých sítích často za úplatu propagují kryptoměny, nad nimiž mohou jejich followeři reálně pouze zaplakat.

Někdy člověk zase jen kroutí hlavou. Jako nad žalobou, která přistála koncem týdne na Floridě, kde údajně poškození investoři žalují jednoho z nejúspěšnějších fotbalistů všech dob Cristiana Ronalda z promování neregistrovaných cenných papírů. Toho se měl dopustit marketingovou spoluprací s největší burzou na světě Binance.

Ronaldo s burzou začal spolupracovat v roce 2022, kdy společně vydali NFT kolekci s animacemi znázorňujícími největší úspěchy v jeho kariéře. Tím podle žaloby, za kterou stojí jistý Michael Sizemore z Kalifornie, „zprostředkovával investování do neregistrovaných cenných papírů tím, že nabádal miliony svých followerů, fanoušků a podporovatelů, aby investovali přes platformu Binance“.

Pan Sizemore si asi spočítal, že Ronaldo nějaké peníze má, Binance možná také nějaké zůstaly, tak proč to nezkusit.

Dva týdny poté, co burza Binance oznámila, že zaplatí pokutu 4,3 miliardy dolarů kvůli porušování praní pravidel o špinavých peněz a dalším prohřeškům, lze již bilancovat dopady na firmu. Takové situace vždy hrozí runem na banku. Tedy že uživatelé, kteří se už ponaučili z krachu FTX, Celsiusu a dalších, radši stáhnou svoje prostředky, kdyby se náhodou burza dostala do problémů.

Binance samozřejmě vždy avizovala, že má všechny vklady uživatelů u sebe a není se čeho bát. Ale člověk nikdy neví. Každopádně po oznámení pokuty si tradeři z Binance stáhli během pár dní přes miliardu dolarů. Od té doby se ale odtok prostředků prakticky zastavil, respektive lidé na ni posílají prakticky stejně, jako si z ní stahují. Nejhorší je asi zažehnáno.

Krypto má svého „direktora“

Bizár nakonec bude trochu nečekaně pokračováním zprávy z minulého týdne a hackerském útoku na projekt KyberSwap. Minulou neděli večer to ještě vypadalo, že vše bude mít happy end. Hacker část z ukradených 55 milionů dolarů vrátil a dle všeho se měl spokojit s odměnou ve výši deseti procent z ukradených prostředků.

Poté asi nemohl nastat bizarnější veletoč, než který jsme viděli tento týden. Hacker totiž nejen že další peníze nevrátil, ale ještě si začal říkat KyberSwap Direktor a vydírat všechny zúčastněné.

Vše si můžete přečíst ve zprávě, kterou poslal v rámci transakce na Ethereu.

V ní požaduje předání kontroly nad celou společností Kyber, nad KyberDAO, odevzdání všech akcií, prostředků na účtech, webu, všech domén, blogu, twitterového účtu a já nevím čeho dalšího.

Až to vše dostane, stane se prý novým benevolentním panovníkem. Zaměstnancům a vývojářům slibuje velké odměny, když zůstanou i když odejdou. A poskytovatelé likvidity se mají spokojit s 50 procenty svých peněz.

Po přečtení člověk netuší, jestli to myslí nebo vůbec může myslet vážně, nebo si jen ze všech zúčastněných dělá legraci. Lidé stojící za protokolem – minimálně podle posledního pátečního vyjádření – nad nabídkou vůbec neuvažují a doufají, že vše vyřeší on-chain i off-chain vyšetřovatelé.

A prý pracují na nějaké formě grantu, který by pomohl uživatelům pokrýt jejich ztráty.