Ceny krypta se utrhly, bitcoin je nejdražší za tři měsíce | e15.cz

Vítejte u shrnutí toho nejdůležitějšího, co se ve světě bitcoinu a etheru v posledních sedmi dnech událo.

Posledně jsem si tu stěžoval, že je na trzích celkem nuda. Tohle tvrzení ale vydrželo jen asi půlhodinu po vydání článku. A pak se trhy úplně zbláznily.

Mohla za to zpráva na twitterovém účtu webu Cointelegraph, podle které byl schválen první spotový ETF fond s bitcoinem. Odvolávala se na screenshot z Bloomberg terminálu.

Velice rychle se ale ukázalo, že to není pravda. Cointelegraph tweet sice rychle smazal, ale škoda už byla napáchána. Cena během hodiny vyskočila o více než 10 procent a lidé, kteří bitcoin shortovali přišli o 150 milionů dolarů.

Cena pak pár dní paběrkovala, ale v pátek se šílenství vrátilo. Tradeři se rozhodli, že ty ETFka prostě přijdou a na vlně čisté naděje cena bitcoinu opět vyskočila. Aktuálně se prodává za 30700 dolarů za kus, což je o 13 procent více, než minulé pondělí ráno.

Na vlně se svezla i dvojka ether, který přidal přes sedm procent a stojí 1682 dolarů.

Z nálady na trhu je asi jasné, že budou převládat vítězové nad poraženými. Z TOP100 nejvíce přidal projekt Chainlink (38,5 %), Bitcoin SV (37,2 %) a Solana (33,8 %). Losery týdne jsou Solana (8,1 %), Conflux (7,3 %) a Frax Share (6,4 %).

Binance karta v Evropě končí

Můžeme na zprávy. Tentokrát si odpustím report ze soudu s šéfem FTX Samem Bankmenem Friedem, nebyla to taková zábava jako poslední týdny a počkáme si na jeho další kolo, které začne ve čtvrtek 26. října.

První zpráva se tak týká největší burzy na světě Binance a českých, respektive evropských uživatelů jejich debetní karty od společnosti Visa. Provider služby německá firma Solaris Group (respektive jejich litevská dceřinka Contis) totiž s burzou vypověděla smlouvu o poskytování služeb. Všechny karty tak přestanou k 20. prosinci platit.

To je pro burzu v EU velký problém. Binance to teď totiž schytává ze všech směrů. Nejen, že se do ní pustili v minulých měsících regulátoři v Belgii a dalších zemích a ona musela rychle shánět licenci, kde se dá. Ale hlavně jí nedávno vypověděla služby i společnost Paysafe, která pro ní zajišťovala její eurové služby. Většina Evropy tak má už tři týdny velmi ztížené vklady a výběr z burzy.

A tím to nekončí. V srpnu oznámila ukončení karet v Jižní Americe a na Blízkém východě. Ve Spojených státech na ní byla podány žaloba kvůli údajnému obcházení tamní regulace a napomáhání teroristům i organizovanému zločinu a navíc čelí odchodu řady vysokého managementu.

Další vítězství pro Ripple

Americká komise pro cenné papíry SEC stáhla obžalobu na šéfy společnosti Ripple Brada Garlinghouse a Chrise Larsena. V té původně tvrdila, že pod jejich vedením firma porušila zákony o cenných papírech při vydávání tokenů XRP. Novou žalobu na ně už nebude moct podat.

Jedná se o další výhru Ripplu ve sporu s komisí, který se táhne několik let. V něm firma dosáhla velkého, byť jen částečného vítězství letos v červenci. Soudkyně rozhodla, že společnost neporušila zákony, když tokeny nabídla k obchodování na burzách. Naopak ale k porušení pravidel došlo při přímém prodeji investorům.

Obě strany se chtěly odvolat, nicméně běžící žaloba na šéfy firmy v tom komisi bránila. Její stažení by tak mohlo urychlit vyřešení hlavního sporu.

Nové poplatky na Uniswapu

A teď trošku toho DeFi. Společnost Uniswap Labs, která stojí za stejnojmennou nejpopulárnější decentralizovárnou směnárnou, se rozhodla, že na některé páry uvalí poplatek 0,15 procenta. Aktuálně se to týká hlavně etheru, zabaleného bitcoinu a řady stablecoinů.

Uniswap na svém rozhodnutí vydělává zatím přes 100 tisíc dolarů denně a celkově by se tak mohl dostat na zhruba 42 milionů ročně. Jen připomenu, jde o bear-marketová čísla. V korunách to dělá téměř čistou miliardy. A ta se asi hodí.

Každopádně teď rozhodně existují levnější alternativy a doporučím podívat se po nějakých agregátorech, které vám pomohou najít nejvýhodnější směnu.

Lido končí na Solaně

Platforma Lido, která umožňuje staking na proof-of-stake blockchainech a se zamčenými 14,5 miliardami dolarů je jasnou jedničkou na trhu, se rozhodla opustit blockchain Solana.

I když se jednalo o jejich druhý největší blockchain, který podporovali, bylo na ní zamčených nějakých 61 milionů dolarů. Příprava stakingu na Solaně a další náklady prý Lido vyšly na 700 tisíc dolarů. Výdělky pak ale byly jen 220 tisíc.

Když se pak ukázaly odhady, že by poskytování stakingu mělo platformu vyjít další rok cca na 1,5 milionu dolarů, komunita odhlasovala odchod. Pro bylo téměř 93 procent držitelů tokenů.

A aby toho nebylo málo, komunita nyní bude hlasovat i o odchodu z Polygonu.