Jako vždy začneme trhy a i když to při pohledu na největší kryptoměny nevypadá, tak za posledních sedm dní jsou trhy prakticky na svém. Market cap tak zůstává na jednom bilionu a 624 miliardách dolarů. Jednička na trhu bitcoin nicméně oslabil o 2,7 procenta na něco málo přes 41 tisíc dolarů a dvojka ether ztratil dokonce 3,4 procenta, když se v pondělí ráno prodává za 2160 dolarů za kus.

Máme tu ale v Top 100 spoustu projektů, které významně rostly, pět si připsalo dokonce více než padesát procent. Nejvíc, téměř o osmdesát procent, vyskočil psí meme-coin na Solaně Bonk, o tom si řekneme více později. O 79 procent vyrostl i Internet Computer a téměř šedesát procent si připsal projekt Osmosis.

Z Top 100 nejvíce, téměř osmnáct procent, pak ztratil Synthetix, prakticky stejně odepsal i zombie token Terra Luna Classic a o 15,3 procenta poklesla i Kaspa.

Hacknutá peněženka

Někdy stačí jeden phishingový mail a je zaděláno na obrovský průšvih. Přesvědčily se o tom tisíce lidí, když si ve čtvrtek na síti X a dalších přečetli, že musí okamžitě přestat používat jakékoliv decentralizované aplikace, nebo přijdou o svoje prostředky. Obětí útoku se totiž stala firma, u které bychom čekali, že by měla mít něco takového „ošéfované“. Mluvím o americkém výrobci kryptopeněženek Ledger.

Co se stalo? Trochu světla do toho všeho vnesl šéf firmy Pascal Gauthier. Podle něj dostal bývalý zaměstnance phishingový email a prostě klikl na link, který neměl. Útočníkům se tak podařilo do systému nahrát nástroj, který kompromitoval tzv. Ledger Connect Kit. To je knihovna, která vám ukáže takové to tlačítko „připojit peněženku“. Když jste jí tentokrát připojili, bylo zle.

Reakce všech byla poměrně rychlá, několik velkých protokolů raději úplně zastavilo své stránky, aby jejich uživatelé nepřišli o prostředky, a komunita začala zprávu rychle šířit. Nakonec se útočníkovi podařilo ukrást prý jen něco pod půl milionu dolarů. Ano, je to přes jedenáct milionů korun, ale mohlo být mnohem ale mnohem hůř. Každopádně pro firmu je to velmi špatná zpráva. Ledger čelil kritice už loni v létě, tehdy kvůli kontroverznímu upgradu, který prakticky instaloval dobrovolná zadní vrátka do vaší peněženky. Nakonec ustoupil a vydal upgrade až se zpožděním a zveřejnil kód, ale pro mě osobně jako peněženka skončil a asi i pro řadu dalších.

Ukradené opice za miliony

Že může člověk na blockchainu přijít o prostředky sakra rychle, a ani nemusí zrovna na nic klikat se ukázalo hned dva dny poté. Útočníkovi se podařilo využít chyby v kontraktu projektu NFT Trader a uživatelé, kteří tento kontrakt dříve použili a přes své peněženky jim udělili oprávnění, mohli přijít o své prostředky. I když se to rychle rozkřiklo a lidé se snažili oprávnění zrušit, pro řadu z nich bylo pozdě.

Tento útočník tak během chvilky ukradl 27 znuděných opic, jedné z nejdražší NFT kolekcí vůbec, třináct zmutovaných opic a další a další. Celkem se mu podařilo ukrást NFT za více než 1100 etherů, tedy 24 milionů dolarů.

Hackerské útoky jsou navíc čím dál více bizarní, protože anonymita útočníkům nedá a prostě musí dovolit svému egu se trochu ukázat. A tento hacker tvrdí, že zaprvé není první útočník, který chyby protokolu využil, že není moc technicky zdatný a vlastně byl překvpený, jak jednoduché to bylo. A zadruhé vlastně NFTéčka neukradl, ale prý je k sobě vzal jen do úschovy a za deset procent jejich hodnoty je rád vrátí.

Kdo chce, může si jeho zprávy a konverzaci s poškozenými přečíst na Etherscanu.

Celé je to pak poměrně zmatené a rozuzlení nechám někomu povolanějšímu, kdo umí transakce číst lépe než já. Každopádně někteří zaplatili: hacker získal přes osmdesát etherů od adresy spojené s projektem Boring Security, která podle zpráv na blockchainu zastupuje některé poškozené a zprostředkovává zaplacení. NFTéčka získali zpátky, stejně jako několik dalších jednotlivců.

Na druhé straně pak jeden uživatel napsal, že mu hacker nejen že poslal ukradená NFTéčka, ale ještě k nim přidal 31 etherů. A do toho se přidal i jeden ze zakladatelů Yuga Labs, která stojí za kolekcemi s opicema a řekl, že poškozený případně poskytne potřebné prostředky na získání jejich NFTéček zpět.

Netuším, jestli si někdy dá někdo práci to celé rozklíčovat, ale asi by to byl dobrý díl na detektivku.

Kryptomobil zadarmo?

Přiznám se, že si zhruba pamatuji, že měl blockchain Solana vydávat vlastní mobil, ale nějak jsem tuto informaci vytěsnil. Prodeje zařízení s názvem Saga prý nebyly dlouho nic moc. To se ale nyní změnilo.

Majitelé telefonu totiž automaticky dostali třicet milionů tokenů Bonk, což jak od minule víme, je nový psí meme-coin na Solaně. Jeho cena vystřelila do nebes – i po aktuálním masivním propadu, kdy od pátku odepsal prakticky čtyřicet procent, hlásí za poslední měsíc růst na více než sedminásobek.

A koncem týdne tak nastala celkem zajímavá situace: koupíte si mobil za 599 dolarů a dostanete tokeny za 700. No neberte to. Prodeje Sagy prý vystřelily na více než desetinásobek, jak se gambleři hnali za spekulací. Tak uvidíme, třeba něco podobného brzy zkusí Samsung či Nokia.

ETF fondy už v lednu?

A nebyl by to týden v kryptu, kdybychom si tu nezaspekulovali o tom, kdy americká komise pro cenné papíry SEC schválí první spotové ETF fondy ve Spojených státech. Naděje, že by k tomu mohlo dojít už velmi brzy, posílilo prohlášení šéfa SEC Garyho Genslera. Ten se nechal v rozhovoru pro CNBC slyšet, že i když komise v minulosti řadu žádostí zamítla, tak je ve světle nedávných rozhodnutí soudů prověřuje znovu. Naráží tak pravděpodobně primárně na prohru se společností Grayscale.

Žádostí je prý mezi 8 a 12 a optimisté čekají rozhodnutí už v první polovině ledna, tak uvidíme. A jen drobnost. Na ETFka se očividně připravuje i reklamní gigant Google. Ten vydal nová pravidla týkající se reklamy na kryptoměny. Ta začnou platit 29. ledna 2024 a nově, po splnění podmínek Google, umožní i inzerování tzv. Cryptocurrency Coin Trusts. Tedy firmám jako Grayscale anebo, světe div se, fondům ETF.

Černá Hora chce těžit bitcoin

Černohorský premiér prý zvažuje větší využití vodních elektráren pro těžbu bitcoinu. Tyto elektrárny tedy ještě nemá a proto se dívá na to, jak je financovat. A jednou z možností je podobně jako u El Salvadoru, který chce těžit zase pomocí energie z jejich sopek, vydání speciálních dluhopisů,. Schůzky se zúčastnili i zástupci bitcoinové firmy JAN3 Samson Mow, Ben Van Hool a srbský princ Filip Karađorđević.

Trump vydává další NFT

A bizár na konec? Už potřetí tento velmi prestižní post dostává Donald Trump. Ten totiž teď vedle kampaně asi potřebuje peníze i na právníky. No a jak jinak je získat, než další NFT kolekcí.

V pořadí už třetí kolekce nese název „Mugshot Edition“ a je na ní přephotoshopovaná verze jeho fotky při zatčení z konce letošního srpna ve Fulton County. Cenu nastavil na lidových 99 dolarů a pokud si jich koupíte 47, dostanete nejen možnost společné večeře v jeho sídle Mar-a-Lago, ale i kousek obleku, ve kterém se nechal v Georgii vyfotit.

Trump rozhodně nedělá radost svým předchozím investorům. U první kolekce tvrdil, že bude jediná a po vydání druhé její cena letěla dolů. To se stalo i nyní a cena dříve vydaných NFT spadla na polovinu, i když se opět trochu sebrala.