Týden v kryptu: Co stálo za obří pokutou Binance | e15.cz

Jako vždy začneme trhy a konečně to není taková nuda, jako celé jaro, léto a valnou část podzimu a krypto se chová, tak jak jsme zvyklí: tedy lítá nahoru a dolů. Na celkových číslech to není až tak vidět, celkový market cap oslabil o 1,2 procenta na 1,48 bilionu dolarů. Při pohledu na vývoj během týdne je to ale už o něčem jiném.

Jednička na trhu bitcoin je s růstem o 0,3 procenta prakticky na svém když stojí 37 350 dolarů. Ale přes týden to vypadalo všelijak. Když se v úterý BTC dostal krátce pod 36 tisíc, vypadalo to, že nás čeká sešup. A když stál zase v pátek 38 200 dolarů, už jme se chvíli všichni těšili na jízdu ke 40 tisícům. Bohužel se nekonala.

Dvojka ether posílil o 2,3 procenta na 2050 dolarů za kus. A podobně jako u bitcoinu jsme se nejdřív podívali i pod 1950 a pak až téměř na 2150 dolarů.

I když ty největší kryptoměny zůstaly téměř na svém, u menších altcoinů to často létalo mnohem víc. Z TOP100 nejvíc získal token NFT tržiště Blur, který si připsal za poslední týden téměř 60 procent. Z nějakého důvodu o 30 procent vyskočila i Terra Luna Classic, ano to je ten token, kvůli které lidi přišli o desítky miliard dolarů. A 25,7 procenta si připsala NFT karetní hra Illuvium.

U loserů týdne to v TOP100 nebylo až tak divoké. Nový blockchain Celestia odepsal 19,5 procent, Near Protocol 12,3 procenta a blockchain Polygon 10,8 procenta.

Rekordní pokuta pro Binance

Ano, vím, od úterka jsou to už old news, ale dneska prostě nejde začít ničím jiným, než shrnutím událostí okolo Binance a jejího šéfa, zakladatele a většinového majitele CZ, Čchang-pcheng Čaa.

Světem krypta otřáslo minulé úterý oznámení, že se Binance, jasně největší kryptoměnová burza na světě, dohodla na vyrovnání s americkým ministerstvem spravedlnosti ve věci údajného praní špinavých peněz a porušování sankcí. Součástí vyrovnání je i podmínka, že Binance opustí americký trh a k tomu jedna z největších pokut v historii USA – astronomických 4,3 miliardy dolarů. To je skoro sto miliard korun.

A pak je tu CZ. Ten se v rámci vyrovnání přiznal k porušení pravidel proti praní špinavých peněz. V rámci dohody s americkými úřady zaplatí on sám pokutu 50 milionů dolarů, odejde z vedení firmy a nebude v ní vykonávat žádné funkce minimálně tři roky. Asi nemá cenu tu chodit do detailů, co a jestli dělala Binance špatně. Protože všichni tak nějak tušili, že úplně čistý štít prostě neměla. Ale je asi nutné tady jasně odlišit to, co prováděla FTX a to, co dělala Binance.

FTX na příkaz svého vedení vzala devět miliard dolarů svých zákazníků a prošustrovala je při gamblování na trhu. To je jasný podvod. Jak ale píše i ministerstvo spravedlnosti, Binance prostě upřednostnila zisk nad 100procentní dodržování všech potřebných pravidel. V tomto případě KYC, know your customer, a AML, tedy proti praní špinavých peněz. Právě to, že přesně nekontrolovala, kdo na ní obchoduje, jí umožnilo vyskočit na pozici jedničky, kdy se na ní denně protočí desítky miliard dolarů.

Jen pro připomenutí. V roce 2017 nebyla ta pravidla ohledně KYC zdaleka tak striktní, jako jsou nyní. Člověk prostě nemusel posílat svojí občanku na každou stránku, kde chtěl udělat obchod byť jen za pět dolarů. Když se pravidla zpřísnila, Binance stála před rozhodnutím: být 100procentně complient a omezit svůj růst nebo naopak pravidla nechat volnější a nabrat obří množství lidí, kteří by v té době jinak šli ke konkurenci.

Tím to jejich rozhodnutí vůbec nechci bránit. Americké úřady odhadují, že obchody s lidmi ze sankcionových zemí jako Irán a podobně dosáhly minimálně 900 milionů dolarů, takže pravděpodobně byly ty částky ještě mnohem vyšší. Navíc její zaměstnanci podle přepisů interních komunikací věděli, že na některých účtech obchodují lidé spojení s Hamásem nebo ruskou mafií.

Jen na závěr. Toto vše neznamená konec firmy. Ta už svůj rozjezd zvládla, pokutu bez problémů ze svých dřívějších zisků zaplatí a pravidla KYC a AML už dávno zpřísnila. Teď prostě přijde velká obměna, kdy korporátní manažeři nahradí ty z divokého startupového rozjezdu. Firma se otřese ze ztráty amerického trhu, který sice byl důležitý, ale zdaleka ne jediný, a pojede dál.

SEC žaluje další burzu

Americká komise pro cenné papíry SEC žaluje dalšího matadora a jednu z největších burz na světě, společnost Kraken. Nejde ani tak o trestné činy podvodu či praní špinavých peněz, jako u Binance, ale o už dobře známou klasiku: Kraken údajně v USA fungoval jako burza cenných papíru bez potřebné registrace. Žaloba se tak mnohem víc podobá například té proti americké jedničce Coinbase.

Součástí zveřejněných dokumentů je i seznam 18 kryptoměn, které podle komise splňují definici cenných papírů. Už klasicky jde například o Cardano, Solanu, Matic a další. Chybí tam nicméně Ether, což vyvolalo u některých analytiků volání opět po tom, ať už se sakra SEC s Garym Genslerem v čele vyjádří, co to tedy je, zda komodita, nebo cenný papír. Chybí také XRP, což se není asi po neúspěchu komise v soudních přích s Ripplem co divit.

Z žaloby očividně nemělo radost vedení firmy. Kraken totiž už počátkem roku, kdy SEC začal posílat žaloby jak na běžícím páse, dobrovolně zaplatil pokutu 30 milionů dolarů za provozování tzv. stakingu. Tuto službu také přestal hned nabízet americkým klientům.

Vypadá to, že si ve firmě mysleli, že se dobrovolným zaplacením pokuty zbaví SECu úplně. Ale to očividně jejích šéfa Genslera podcenili.

3,1 milionu dolarů za poslání bitcoinu

Svět Bitocinu si užil svoje menší povyražení tento čtvrtek, kdy si jeden nešťastník bude asi dlouho pamatovat blok číslo 818 087. Očividně se totiž při posílání necelých 140 bitcoinů uklikl a jako poplatek za transakci zaplatil obřích 83 bitcoinů, v ten moment asi 3,1 milionu dolarů. To je nejvyšší poplatek za 14 let bitcoinu.

💸 💸 💸 💸 A fee of 83 #BTC (3,146,245 USD) has just been paid for a single transaction!https://t.co/Vfj94PT81h — Whale Alert (@whale_alert) November 23, 2023

Odměnu získal těžební spolek AntPool a uvidíme, jestli se zachová podobně jako F2Pool letos v září, který vrátil za podobný omyl 19,8 BTC společnosti Paxos. Hodně štěstí!

Peníze vrátím, až se vyspím

Opět tu máme hackerský útok týdne, tentokrát s menším twistem a vypadá to, že i s relativně dobrým koncem. Údajně velmi sofistikovanému útoku tentokrát podlehl protokol KyberSwap. Útočníkovi se z něj podařilo odcizit tokeny za téměř 55 milionů dolarů. Jak to ale v poslední době bývá zvykem, útočník se developerům z KyberNetwork ozval a to poměrně netradiční zprávou:

„Drazí vývojáři KyberSwapu, zaměstnanci, členové DAA a Liqudity provideři. Vyjednávání začnou za pár hodin, až si pořádně odpočinu.“

Tomu se každopádně říká mít to na háku: ukrást přes miliardu a jít se vyspat. Každopádně týmy se mu ozvaly a posledních pět dní všichni intenzivně vyjednávali. A podle twitterového postu z neděle večer to vypadá, že útočník přistoupil na to, že si ponechá odměnu deset procent a zbytek vrátí. K nedělnímu večeru poslal zpět už něco přes pět milionů dolarů.

Největší hochštapler má vlastní film

A tentokrát nebude chybět bizár na konec. Protože už zítra v úterý 28. listopadu si můžete dát „nejočekávanějjší“ film roku The Highest of Stakes. Má vyprávět příběh o největším hochštaplerovi v kryptu posledních let, Richardu Heartovi, který stál za švindly Hex, PulseChain a další. Uživatele měl podle nedávné žaloby okrást o miliardu dolarů.

Tady si neodpustím anotaci filmu: „Ve strhujícím dokumentu 'Highest of Stakes' se diváci vydají na vzrušující cestu po boku renomovaného podnikatele Richarda Hearta, který se vydává na průlomovou misi, jejímž cílem je převrátit světě financí na ruby. Heart, poháněný svou neochvějnou vírou v potenciál technologie blockchain, se vydává vytvořit síť PulseChain.“

Je fascinující, že si Heart nakradl tolik, že byl schopný zaplatit si i vlastní film.